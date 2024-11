Stranger Things 5, prime immagini e quando esce l’ultima stagione

Fonte: IPA "Stranger Things", quando esce la quinta stagione

Dopo tanta attesa, il momento del capitolo conclusivo di Stranger Things sembra essere finalmente arrivato. Netflix ha pubblicato le prime immagini di quella che è ormai ufficialmente l’ultima stagione della storia che ha ottenuto un enorme successo fin dalla sua uscita nel 2016, accendendo curiosità ed emozione nei fan della serie.

Negli anni, questa serie è infatti diventata un vero fenomeno culturale, rivoluzionando il modo in cui vediamo il genere sovrannaturale e portando in primo piano una perfetta combinazione di mistero, horror e nostalgia anni ’80.

“Stranger Things 5”, immagini e cast

Quello legato alla stagione finale di Stranger Things è sicuramente uno degli annunci più attesi dai divoratori di serie e amanti del sovrannaturale condito con un pizzico di paura. Netflix ha scelto un giorno molto speciale per svelare al mondo le prime immagini del capitolo conclusivo: il 6 novembre, noto ai fan come lo Stranger Things Day.

Questo evento annuale celebra la scomparsa di Will Byers, avvenuta all’inizio della serie, e ha ormai assunto il ruolo di appuntamento irrinunciabile per i seguaci di Hawkins.

Il momento perfetto per regalare qualche dettaglio in più sulla stagione più attesa, che chiude un ciclo iniziato nel 2016 che conta, con questa, 5 stagioni. Il primo video sembra spoilerare i titoli di quelle che saranno le puntate, 8 in tutto, che svelano già alcuni interessanti colpi di scena: La missione, La scomparsa di…, La trappola, Il mago, La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte, e Il mondo reale.

Immancabili, poi, alcune foto dal set che oltre a mostrare qualche sprazzo di ambientazione, svela parte del cast. Ritroveremo l’incredibile Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, ma anche Finn Wolfhard (Michael Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Maya Thurman-Hawke (Robin Buckley) e Charlie Heaton (Jonhatan Byers).

Non mancheranno poi Winona Ryder, nei panni di Joyce Byers, e David Harbour, che interpreta Jim Hopper. Pare che nella quinta stagione potremo poi rivedere anche Jamie Campbell Bower nei panni di Vecna e, forse, Joseph Quinn nel ruolo di Eddie Munson.

Quando esce “Stranger Things 5”

Per vedere la quinta stagione di Stranger Things dovremo aspettare il 2025. Netflix non ha ancora annunciato una data definitiva, ma ha raccontato di essere arrivato a girare già metà della storia, regalando agli spettatori un ulteriore assaggio dei dietro le quinte.

Questa stagione, come raccontato già in precedenza dai fratelli Duffer, sarà l’ultima: “Sette anni fa abbiamo pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things. All’epoca avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. Si è rivelata troppo grande per essere raccontata in quattro, ma – come vedrete voi stessi – ora stiamo correndo verso il nostro finale”.

Una chiusura di un filone che in questo ultimo capitolo promette ancora moltissima nostalgia: vedremo i protagonisti nel 1987, quattro anni dopo gli eventi iniziali e otto anni dopo il debutto della serie. Una scelta che regalerà ai fan uno sguardo su diversi momenti della comunità di Hawkins, mostrandone i cambiamenti e chiudendo molte domande.