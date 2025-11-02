Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di molestie e intimidazioni prima di Stranger Things 5: "Pagine e pagine"

Getty Images David Harbour e Millie Bobby Brown

A solo un mese dall’attesissima première della quinta stagione di Stranger Things, è emersa una notizia che ha scosso i fan della serie. Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia formale contro il suo co-protagonista David Harbour prima dell’inizio delle riprese degli ultimi episodi.

Stranger Things, cosa è successo tra Millie Bobby Brown e David Harbour

Fonti riportate dal Daily Mail sostengono che la denuncia di Millie Bobby Brown conterebbe “pagine e pagine” di accuse di mesi di incontri tesi sul set. L’indagine interna sarebbe stata condotta con discrezione, anche se i risultati non sarebbero stati resi pubblici.

I rappresentanti dell’attrice, così come quelli di David Harbour, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Secondo fonti di produzione, la Brown sarebbe stata accompagnata da una persona di fiducia durante le riprese dell’ultima stagione della serie per garantirne comfort e sicurezza. È importante sottolineare che la denuncia non includerebbe alcuna accusa di molestia sessuale nei confronti di Harbour.

In Stranger Things, Millie Bobby Brown interpreta Undici/Eleven, la protagonista della serie, mentre David Harbour indossa i panni di Jim Hopper, il capo della polizia di Hawkins e figura paterna per la ragazza.

Dall’uscita della serie nel 2016, David Harbour ha descritto in diverse occasioni il suo legame con Millie Bobby Brown come particolarmente protettivo e paterno.

In alcune dichiarazioni l’attore ha addirittura dichiarato: “Millie e io abbiamo sempre avuto un rapporto speciale perché l’ho conosciuta quando era molto giovane. La conoscevo prima che arrivasse tutta questa fama”. Ma col tempo qualcosa sarebbe cambiata.

Secondo fonti di produzione, “Netflix non rilascerà mai commenti su un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbiano negata la dice lunga“. Si sono limitati a dichiarare che questa quinta e ultima stagione “sarà uno spettacolo” e che “niente la metterà in ombra, nemmeno la vita privata del protagonista maschile”.

Stranger Things 5 sarà distribuito in tre parti: i primi quattro episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming il 26 novembre, i tre successivi a Natale e l’episodio finale, della durata di due ore e mezza, uscirà nei cinema e su Netflix la vigilia di Capodanno.

Un periodo complicato per David Harbour

Ad aggravare la reputazione di David Harbour c’è la sua recente separazione dalla cantante Lily Allen. La coppia, convolata a nozze nel 2020, è scoppiata all’inizio di quest’anno in seguito a numerose voci di infedeltà.

Mancanze di rispetto di cui la Allen ha cantato nel suo nuovo album musicale dal titolo West End Girl, con testi che alludono al tradimento e a una “doppia vita”.

In brani come Madeline e Tennis, Allen punta il dito contro l’ex marito, accusandolo di infedeltà, manipolazione e bugie, e si interroga se non sia un “dipendente dal sesso”. Lily canta anche di aver trovato una borsa piena di “giocattoli sessuali, plug anali e lubrificante all’interno”.

Dopo l’uscita di questo album, Harbour, che dal 2020 è il patrigno dei figli di Lily Allen, Ethel, 13 anni, e Marnie, 12 anni, è stato fotografato mentre trascorreva del tempo con i bambini.

L’artista ha invece confermato di trovarsi ora in uno stato mentale diverso da quello in cui ha scritto l’album, spiegando di non sentire più il bisogno di “vendetta”. Tanto che pare abbia supportato l’ex marito durante l’indagine su Netflix, parlando di un “periodo brutale” per entrambi.