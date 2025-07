IPA Il riassunto di tutte le stagioni di Stranger Things

Le prime foto dal set di Stranger Things 5 hanno fatto rapidamente il giro del web e le teorie in merito al gran finale si sprecano. Si parla del resto di uno dei grandi fenomeni televisivi degli anni Duemila. A generare ulteriormente hype ci ha pensato poi l’annuncio del teaser trailer per oggi, mercoledì 16 luglio. Una domanda però sorge spontanea: dov’eravamo rimasti?

Stranger Things 5 quando esce

Netflix ha annunciato le date degli ultimi otto episodi di Stranger Thing 5, che terminerà a cavallo tra 2025 e 2026. È stato deciso di proporre l’ultimo arco narrativo in tre capitoli. Non una novità assoluta, avendo già sperimentato in passato questo metodo:

primo capitolo 26 novembre 2025;

secondo capitolo 25 dicembre 2025;

terzo capitolo 31 dicembre 2025.

Stranger Things, riassunto

La storia ha inizio nel 1983 a Hawkins, cittadina tranquilla e in apparenza noiosa negli Stati Uniti. Qualcosa però si muove nel sottosuolo o, per meglio dire, nel sottosopra. Un ragazzino di 12 anni, Will Byers, sparisce nel nulla.

Il suo gruppo di amici per la pelle, composto da Mike, Dustin e Lucas, tentano di tutto per ritrovarlo, mentre la polizia è incapace di dare spiegazioni ai tanti oscuri eventi che si susseguono. Svanisce infatti pochi giorni dopo anche Barb, amica di Nancy (sorella maggiore di Mike).

Lo sceriffo Jim Hopper è incaricato di risolvere il caso ma in città c’è una società pronta a tutto pur di tenere segrete le proprie ricerche, alla base di tutto ciò. A loro è legata Undici, ragazzina bizzarra che sembra sia cresciuta in cattività. Ha poteri sovrannaturali e, dopo anni d’esperimenti subiti, si ritrova a condurre una vita (quasi) normale, circondata dagli affetti che le sono sempre mancati.

È al fianco di Mike, Dustin e Lucas per ritrovare Will, che è vivo ma preda di un mostro senza volto, il Demogorgone. Alla ricerca si aggiunge una disperata Joyce, madre di Will, che col tempo si scontra con le teorie degli amici del figlio. Anche Nancy partecipa alla ricerca, al fianco dello scettico fidanzato Steve e di Jonathan, fratello di Will, con il quale sembra esserci del tenero.

Mentre i ragazzi combattono fisicamente contro il Demogorgone, grazie soprattutto a Undici, Joyce e Jim si introducono nel laboratorio segreto, scoprono la realtà degli esperimenti e salvano Will dal Sottosopra. La città è salva ma Undici sembra non sia sopravvissuta allo scontro finale. Intanto Will, tornato a casa, non ha davvero reciso il suo legame con il Sottosopra.

Stranger Things 2, riassunto

Hawkins tenta di riprendersi dopo quanto accaduto, mentre Will ha costantemente delle visioni atroci del Sottosopra e del Demogorgone. Qualcosa è connesso a lui e la porta con quel regno oscuro non è del tutto chiusa. Intanto in città giunge una nuova ragazzina, Max, affiancata dal fratello Billy. Sono cresciuti in una famiglia disfunzionale e il loro rapporto è molto complesso.

Inizialmente scettica, Max diventa amica del gruppo di protagonisti, in una fase in cui il laboratorio di Hawkins torna segretamente attivo. Nancy e Jonathan, pronti a vendicare Barb, vogliono svelare proprio l’esistenza di queste sperimentazioni governative. Un’impresa che li avvicina sempre più.

I ragazzini scoprono intanto due nuove creature: il Mindflayer e i Democani. Il primo ha le fattezze di un ragno gigantesco, in grado di oscurare il cielo. È il protagonista delle visioni di Will. Di colpo il Demogorgone non sembra più la creatura più temibile del Sottosopra.

Scopriamo che Undici è viva ed è tenuta in salvo da Hopper, ormai divenuto una figura paterna per lei. Non può contattare il suo gruppo di amici, perché lo sceriffo teme che gli scienziati possano rintracciarla e farle del male.

Undici però decide di scappare, andando alla ricerca della sua vera identità. Si imbatte in Kali e il suo gruppo, scoprendo altri scappati dal suo stesso laboratorio. Hanno poteri differenti ma tutti, più o meno, gli stessi traumi. Con loro sperimenta la vendetta ma poi decide di tornare a casa per aiutare i suoi cari.

Hawkins è infatti sotto assedio e soltanto lei può chiudere il portale con il Sottosopra. Stavolta per davvero, liberando Will dalla sua possessione. Alla fine Undici viene adottata da Hopper e prende il nome di Jane. Ha una famiglia, finalmente, ignara del fatto che il Mindflayer vegli ancora su tutti loro.

Stranger Things 3, riassunto

Trascorso un anno dagli eventi della seconda stagione, vediamo i protagonisti alle prese con l’estate e gli ormoni. Sono tutti un po’ cresciuti e ormai Mike e Undici sono una coppia, così come Lucas e Max.

L’attenzione generale è per il centro commerciale, lo Starcourt Mall, dove Steve lavora e fa la conoscenza di Robin. Will intanto si sente isolato dal gruppo, anche a causa delle coppie createsi. Lo stesso vale per Dustin, che però sostiene d’avere una relazione a distanza con Suzie, conosciuta al campo estivo.

È proprio lui a intercettare per caso una trasmissione russa via radio. Decide così di indagare, affiancato da Steve, Robin ed Erica, sorellina irriverente di Lucas. Si scopre che esiste un laboratorio russo sotto lo Starcourt. Lì si attuano sperimentazioni sul Sottosopra. Scoperta effettuata anche da Jim e Joyce, sempre più vicini ma non ancora da essere una coppia. Si cimentano in delle indagini private, mentre il Mindflayer si espande e rafforza, prendendo possesso di vari corpi, tra i quali Billy.

Il 4 luglio ha inizio la battaglia dello Starcourt, destinata a divenire memorabile. Undici viene ferita dal Mindlfayer e perde parte dei suoi poteri. Vuole però tentare il tutto per tutto per salvare i suoi amici.

Tutti sono pronti a sacrificarsi, ritrovandosi poi contro Billy, che Undici salva ma è poi costretta a veder morire tragicamente. Hopper e Joyce intanto raggiungono il laboratorio russo, così da recidere il legame con il Sottosopra. Per farlo, però, lo sceriffo è costretto a sacrificarsi.

Tre mesi dopo, Joyce adotta Jane e con lei si trasferisce in California, insieme ovviamente ai figli Will e Jonathan. I gruppi di separano e le coppie si spezzano, ma i russi, intanto, continuano a portare avanti il loro piano. Hanno catturato dei Democani e li sfamano con dei prigionieri. Tra loro c’è anche un redivivo Hopper.

Come finisce Stranger Things 4

Dedichiamo un po’ di spazio in più alla quarta stagione, considerando l’importanza che ha per il gran finale. I temi introdotti, infatti, la rendono una sorta di prima parte del capitolo conclusivo:

Episodio 1 – Vediamo il dottor Martin Brenner fare esperimenti nel 1979 su un gruppo di bambini dalle abilità soprannaturali. Un incidente misterioso li uccide però tutti, tranne Undici, cui il dottore dà la colpa. La giovane vive ora in California e soffre per la perdita dei suoi amici. Joyce prova a gestire i suoi 3 figli e ripartire da zero ma una bambola dalla Russia giunge alla sua porta. Dentro c'è un messaggio: Hopper è vivo. A Hawkins, intanto, il gruppo si sfalda un po', mentre Max tenta di elaborare il lutto per la morte di Billy. Intanto muore tragicamente Chrissy, giovane studentessa. Avviene mentre è a casa di Eddie, metallaro che tutti considerano strano e pericoloso. Entra in trance e viene uccisa da un mostro umanoide che appare nelle sue visioni;

Episodio 2 – Hopper è nelle mani dei russi, rinchiuso in un campo di prigionia. Murray e Joyce sono pronti a partire per tentare di salvarlo, aiutati dal misterioso "Enzo". Eddie intanto si dà alla fuga, ricercato per la morte di Chrissy. È innocente e prova a raccontare tutto a Dustin, Robin e Steve. Il trio inizia a credere nell'esistenza di un nuovo mostro: Vecna. Anche Nancy indaga sulla morte e scopre la storia di Victor Creel, accusato d'aver ucciso la sua famiglia e da allora rinchiuso in manicomio;

Episodio 3 – Owens preleva Undici, ritenendo Hawkins in grave pericolo. Al fianco di Brenner intende addestrarla per lo scontro finale, spingendola a ritrovare i suoi poteri. Si scopre che Creel aveva dato la colpa della morte della sua famiglia a un demone. La storia sembra dunque ripetersi. Vecna prende di mira soggetti affetti da disturbo post traumatico e di colpo Max sente la creatura chiamare il suo nome;

Episodio 4 – Joyce e Murray vengono traditi e consegnati ai russi. Nancy parla con Creel e scopre che fu una canzone a salvargli la vita. Intanto Max viene posseduta da Vecna e scaraventata nel Sottosopra. I suoi amici giungono però in suo soccorso e le fanno ascoltare la sua canzone preferita. Ciò basta ad aprire un portale e liberarsi dalla creatura;

Episodio 5 – Owens e Brenner calano Undici in una vasca e, un test dopo l'altro, lavorano per sbloccare i suoi ricordi. Nancy scopre nei disegni di Max la casa di Creel e capisce che occorre esplorarla. Seguono lì i movimenti di Vecna nel Sottosopra attraverso le luci intermittenti;

Episodio 6 – Undici rivive dei ricordi e ritrova le immagini di un infermiere, suo amico, che la avvertì di non fidarsi di Brenner. La giovane è certa d'essere la responsabile della strage. Intanto Steve viene risucchiato da un portale sott'acqua e nel Sottosopra è attaccato da alcuni mostri volanti;

e ritrova le , suo amico, che la avvertì di non fidarsi di Brenner. La giovane è certa d’essere la responsabile della strage. Intanto Steve viene risucchiato da un portale sott’acqua e nel Sottosopra è attaccato da alcuni mostri volanti; Episodio 7 – Steve, Nancy, Robin ed Eddie sono nel Sottosopra, costretti a combattere per avere salva la vita. Il gruppo ipotizza che ogni morte di Vecna crei un portale, mentre Hopper ritrova Murray e Joyce. Nancy, posseduta, scopre che a uccidere la famiglia fu il figlio di Creel, Henry, in possesso di poteri psichici. Il piccolo venne poi affidato al Dottor Brenner. È l’infermiere, ovvero il Soggetto Uno, vero autore del massacro. Tentò anche di uccidere Undici, che gli negò il suo aiuto. La giovane, più potente, ebbe la meglio e aprì un portale, scaraventandolo e imprigionandolo nel Sottosopra. È lì che divenne Vecna;

