Maya Hawke si è sposata: chi è il marito

Appena 27 anni e già le idee chiarissime in fatto di sentimenti: Maya Hawke ha sposato Christian Lee Hutson e lo ha fatto nel presunto giorno più romantico dell’anno: San Valentino. L’attrice di Stranger Things, serie che l’ha consacrata, ha deciso di celebrare le proprie nozze nella sua città, New York, dov’è nata e cresciuta, e vive attualmente. Ecco tutto quello che sappiamo delle sue nozze.

Matrimoni a sorpresa

Chiunque dovesse saperlo, era ovviamente informato. Tutti gli altri, compresi i cittadini di New York, sono stati invece colti alla sprovvista. Tra di loro ci saranno stati di certo dei fan, considerando la fama dei suoi genitori (Uma Thurman ed Ethan Hawke) e il successo di Stranger Things. Anche loro non avevano ricevuto indizi via social.

DI colpo si sono ritrovati Maya Hawke in abito da sposa per le strade di Manhattan. Poteva sembrare una scena da film e invece era tutto vero. Si stava recando presso la chiesa di St. George’s Episcopal, accompagnata proprio da mamma e papà. Negli scatti diffusi, spazio anche a svariati amici e ad alcuni membri del cast della serie Netflix.

Il matrimonio di Maya Hawke

Come detto, proviamo a ricapitolare un po’ le informazioni che abbiamo sul matrimonio di Maya Hawke. Ha detto di sì a Christian Lee Hutson, amico, fidanzato e storico collaboratore musicale. I due avevano reso ufficiale la loro relazione lo scorso anno.

Un fidanzamento breve, come spesso accade alle star, e poi la corsa all’altare, letteralmente a piedi. Matrimonio elegante ma informale, con la sposa in abito bianco per le vie di New York. Un capo senza maniche, con una gonna ampia e un soprabito dello stesso tessuto satin, arricchito da un bordo di piume.

Suo padre Ethan Hawke era invece in “total black”, mentre sua madre Uma Thurman ha optato per un abito azzurro cielo, dal motivo floreale. Terminata la cerimonia, si sono tutti recati al The Players, club privato a Gramercy Park.

I membri del cast di Stranter Things presenti e assenti

Dopo un’esperienza tanto coinvolgente, che ha cambiato la vita a gran parte degli attori e attrici coinvolti, Maya Hawke non poteva non invitare i suoi compagni di viaggio di Stranger Things. Sono stati anni cruciali per lei e così ecco tutti i presenti:

Natalia Dyer (Nancy);

Charlie Heaton (Jonathan);

Finn Wolfhard (Mike);

Joe Keery (Steve);

Caleb McLaughlin (Lucas);

Gaten Matarazzo (Dustin;

Sadie Sink (Max).

Assenti svariati nomi eccellenti, ma sono spiccati soprattutto Millie Bobby Brown e David Harbour. Quest’ultimo, sorprendentemente, pare fosse a New York. Avrebbe però trascorso l’intera giornata con la sua presunta nuova fiamma.

Chi è Christian Lee Hutson

Sappiamo perfettamente chi è Maya Hawke, ma cosa sappiamo di suo marito Christian Lee Hutson? Come detto, i due si conoscono da tempo e collaborano in campo musicale. Il loro amore è sbocciato da una splendida amicizia.

Nato in Texas nel 1990, è più grande dell’attrice di otto anni. È un cantautore e musicista e dal 2019 lavora come solista, dopo diverse esperienze all’interno di alcune band. Il suo panorama artistico è quello della musica indie folk statunitense.

Ha accompagnato Maya nella sua crescita, ma è tutt’altro che solo il suo “braccio destro” in campo professionale. Sappiamo infatti che è molto stimato nell’ambiente, come dimostra la vicinanza a Phoebe Bridges. In lui è facile ritrovare un certo spirito bohémien e riservato. Qualcosa che ha fatto chiaramente breccia nel cuore dell’attrice.