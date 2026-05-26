Carys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, diventa attrice: bella come la mamma

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Getty Images Carys, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Ci si sbaglia a pensare che le nuove generazioni non abbiano più voglia di portare avanti le attività di famiglia. I giovani intenzionati a seguire le orme professionali dei genitori sono sempre più numerosi, specie in quei casi in cui le suddette orme si dirigono verso fama, denaro e successo. Carys, figlia d’arte al quadrato di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, ha scelto di prendere spunto da mamma e papà e tentare la carriera di attrice.

Carys Douglas vuole fare l’attrice

Sembrava avviata a ben altra carriera, e invece… Carys Douglas, la 23enne nata dalla patinata unione tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, è cresciuta lontana dai riflettori – per quanto possa esserla la figlia di un premio Oscar. Proprio da poco, con grande orgoglio della mamma, la giovane si è laureta alla prestigiosa Brown University, con una doppia specializzazione in Cinema e Relazioni Internazionali. Carys Douglas sarebbe potuta diventare una brillante mediatrice o una produttrice impegnata, invece ha scelto di fare l’attrice.

IPA

Già lo scorso ottobre, accompagnando il padre a un evento ufficiale, aveva svelato le proprie intenzioni: “Sono cresciuta facendo teatro, e anche se non ho studiato recitazione all’università, sono felice di trovarmi in uno spazio culturale così stimolante. Spero di fare sempre di più in questa direzione”. Con contatti come i suoi, la speranza si trasforma ben presto in occasione.

Carys è pronta al debutto sul palcoscenico già dal mese prossimo. Dal 20 al 27 giugno 2026, l’attrice emergente farà parte della compagnia teatrale newyorkese Solid Flesh, portando in scena Il gabbiano di Anton Čechov presso il teatro di St. Lydia’s a Brooklyn. Un inizio impegnato per l’erede del divo di Wall Street, che si cimenterà in un dramma scritto nel 1895 e che, nella sua ultima riproduzione del 2008, fu interpretato dai veterani Carey Mulligan, Peter Sarsgaard e Kristin Scott Thomas.

È boom di nepobaby a Hollywood

Carys Douglas è bella come la mamma, con cui condivide anche il guardaroba, e chissà che non sia anche ugualmente talentuosa. Di certo sa come sfruttare il proprio cognome e, in questo, non è sola. Continua a crescere la schiera di nepobaby pronti a invadere Hollywood forti dei loro pedigree altisonanti. Se Douglas inizierà in un teatro-off, Apple Martin (figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow) debutterà in una commedia dai finanziamenti milionari e un cast stellare, tra i suoi colleghi Penelope Cruz e Jude Law. Mentre Frascesa Scorsese, pupilla dell’arcinoto Martin, avrà un ruolo in una seguitissima serie Netflix.

Carys, Apple e Francesca sono tra i frutti più freschi del nepotismo di Hollywood, ma c’è chi ha già spianato loro la strada. Tra le nepo star più conosciute troviamo le attrici Zoë e Emma, rispettivamente figlia del rocker Lenny Kravtiz e nipote di Julia Roberts. Quella di maggior successo professionale (ha già lavorato con Quentin Tarantino) è Maya, figlia degli attori Uma Thurman e Ethan Hawke. E come dimenticare Dakota Johnson, la cui madre è niente di meno che Melanie Griffith.

E si potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma ci fermiamo qui per non scoraggiare ulteriormente chi sogna di diventare una stella del cinema pur senza un cognome famoso sul curriculum.