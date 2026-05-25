Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesca Scorsese

Neppure il genitore più ricco, famoso e autorevole del mondo è in grado di preservare i propri figli dall’odio del web. Notissima vittima di commenti perfidi e critiche al vetriolo è Francesca, la figlia minore di Martin Scorsese che, molto attiva sui social, si è recentemente ritrovata sommersa dagli hater. Nel mirino dei leoni da tastiera c’è il suo aspetto fisico.

Francesca Scorsese, le critiche sono crudeli

Francesca Scorsese, figlia del ben noto regista Martin, ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema. La sua carriera da attrice inizierà prossimamente, con una piccola parte nella seconda stagione della serie Netflix Mr. & Mrs. Smith. Nonostante Francesca non sia la prima figlia d’arte a esordire sullo schermo (a breve sarà anche il turno di Apple Martin), la notizia ha destato non poco scalpore.

Sul suo seguitissimo profilo TikTok – da quasi mezzo milione di follower – in molti l’hanno definita soltanto “un’altra nepobaby”. Lei ha risposto con consapevolezza: “So che le porte sono aperte per me. Ma continuo a impegnarmi, lavoro sodo e ci metto passione, impegno e creatività”. E fin qui, le critiche potrebbero anche essere comprensibili, ma Francesca Scorsese, più che per la carriera, è stata presa di mira per il suo aspetto.

Dopo l’annuncio della sua partecipazione allo show Netflix, la giovane Scorsese ha ricevuto alcuni che lei stessa ha definito “i peggiori commenti mai letti su di me”. Puro bodyshaming: “Mi hanno paragonata a un frigorifero e a Miss Piggy, mi hanno detto che ho una faccia da radio e che sono terribilmente brutta e grassa…”. Ancora una volta, la 26enne dimostra grande maturità: “Non sono la ragazza più bella del mondo. Non sono la ragazza più magra del mondo. Sono cicciottella, lo so. Ma cosa importa?”

L’appello contro l’odio sul web

In un video di sfogo pubblicato sul proprio profilo TikTok, Francesca si è chiesta “come possa essere così difficile essere una persona decente”. L’influencer esperta di cinema ha sottolineato come “ci sono così tanti troll e così tanti bots e tante persone che non fanno altro che rovinare la giornata agli altri o provare a far sentire qualcuno di me**a”, mettendo in guardia dai pericoli dell’odio sul web: “Queste sono le cose che possono spingere le persone a togliersi la vita… Le parole hanno un potere sugli altri”.

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Per fortuna, Francesca Scorsese è più forte dei propri haters, è merito dell’abitudine. “Ci combatto da anni e anni. Sto bene. Sono forte. – conclude – So di avere una figura enorme, mio padre, con cui convivere, e che come persona mi sovrasterà sempre”. E se Francesca è in grado di reagire così bene alla critiche è anche grazie al bel rapporto che la lega al papà che, per lei, si è trasformato persino in influencer.

Se è la 26enne è diventata così famosa sui social, d’altronde, il merito è proprio degli esilaranti siparietti con il padre. Sul profilo di TikTok della figlia, Martin Scorsese si mostra in una versione inedita, mostrando il suo lato più giocoso e mettendosi alla prova con i trend dei giovanissimi.