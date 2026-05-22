Ricky Martin, gas lacrimogeno sul palco durante un concerto: come sta l’artista

Getty Images Ricky Martin

Una serata attesa, si è trasformata in un momento di grande apprensione. Ricky Martin è stato costretto ad abbandonare in tutta fretta il suo concerto a Podgorica in Montenegro la sera del 21 maggio, a causa di un grave problema di sicurezza: un individuo ha lanciato del gas lacrimogeno direttamente verso il palco. A rassicurare i fan sulle condizioni dell’artista ci ha pensato Róndine Alcalá, la sua portavoce ufficiale.

Lo spiacevole episodio in Montenegro

L’episodio ha scatenato il caos tra la folla, costringendo l’artista portoricano e tutto il suo staff a una fuga immediata nei camerini. Il live in Montenegro rappresentava un momento cruciale del tour europeo dell’artista, organizzato in occasione della Festa di Indipendenza che si celebra ogni anno a Podgorica da vent’anni, ma l’atmosfera di festa è stata spazzata via dal lancio di una sostanza urticante, identificata poi come gas lacrimogeno, che ha raggiunto l’area del palcoscenico mentre Ricky Martin si stava esibendo davanti al suo pubblico.

Inizialmente alcuni presenti hanno temuto che si trattasse di un attentato: “La gente piangeva e scappava dal concerto di Ricky Martin. È stato lanciato gas lacrimogeno. Molti hanno pensato che fosse una bomba. Solo dopo un po’ di tempo lo spettacolo è ripreso”, ha detto una fonte presente sul posto, come riporta il sito locale Dnevno.

La reazione del servizio d’ordine e delle forze dell’ordine locali è stata tempestiva. Mentre il pubblico cercava di allontanarsi per trovare un punto in cui respirare e ricevere i primi soccorsi, la popstar è stata scortata rapidamente al sicuro.

La dichiarazione della portavoce di Ricky Martin

Data la preoccupazione per quanto accaduto, l’ufficio stampa dell’artista guidato da Róndine Alcalá ha diffuso una nota ufficiale, in cui viene spiegato nel dettaglio lo spiacevole episodio e, soprattutto, viene confermato che Ricky Martin sta bene e non ha riportato conseguenze fisiche.

“Durante il concerto di Ricky Martin di questa sera in Montenegro – dove l’artista dava il via alla tappa europea del suo tour Ricky Martin Live – un individuo ha lanciato del gas lacrimogeno verso il palco, provocando un’interruzione improvvisa dello spettacolo mentre i presenti si allontanavano dall’area e ricevevano assistenza – si legge -. Come misura preventiva, Ricky Martin e tutto il suo team hanno abbandonato immediatamente il palco, mentre il personale di sicurezza e le autorità locali lavoravano per monitorare la situazione e garantire l’incolumità dei presenti”.

Ricky Martin non ha abbandonato i suoi fan

Nonostante la grande paura e il parere contrario del suo stesso staff, che per ragioni di sicurezza aveva suggerito di annullare definitivamente il concerto, Ricky Martin ha scelto di non abbandonare i suoi fan. Una volta ottenuto il via libera dalle autorità locali, che hanno bonificato l’area e messo in sicurezza la struttura, l’artista è tornato sul palco per concludere la sua esibizione.

“Sebbene i membri del team di lavoro dell’artista avessero raccomandato di non continuare lo spettacolo, una volta che le autorità hanno confermato che la situazione era sotto controllo e che il pubblico poteva rientrare in sicurezza, Ricky Martin ha deciso di riprendere il concerto per onorare l’impegno preso con i suoi fan”, scrive l’ufficio stampa, precisando che “l’artista continuerà il suo tour Ricky Martin Live con i prossimi concerti in programma in Europa e le ulteriori date internazionali come previsto”.

Per la gioia dei fan, dunque, il tour europeo di Ricky Martin non subirà alcuna variazione. La macchina organizzativa è già ripartita e il cantante portoricano è pronto per le prossime date in calendario.