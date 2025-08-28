Ricky Martin vince il Latin Icon Award, è il primo di sempre

L'artista portoricano è il primo a ricevere questo nuovo premio, che mira a celebrare gli artisti latini e il loro impatto globale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa ON Out Now Ricky Martin

Il portoricano Ricky Martin aggiunge un nuovo traguardo alla sua carriera e scrive la storia della musica internazionale diventando il primo cantante a ricevere il Latin Icon Award agli MTV Video Music Awards (VMA) del 2025. La nuova categoria mira a celebrare la presenza latino-americana nell’industria musicale globale.

Ricky Martin icona latina riconosciuta in tutto il mondo

Venticinque anni dopo essere diventato il primo artista latino a vincere il premio per il miglior video pop agli MTV Video Music Awards del 1999, Ricky Martin scrive di nuovo la storia diventando il primo vincitore del premio Latin Icon.

L’artista portoricano ha già vinto numerosi Grammy e Latin Grammy. Tuttavia, questo premio MTV è diverso: premia artisti che hanno plasmato la musica e la cultura latina in tutto il mondo.

Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico straordinario, lungo oltre quarant’anni, durante il quale Ricky Martin ha portato la musica e la cultura latin al centro della scena mondiale, influenzando profondamente l’industria musicale e aprendo la strada a intere generazioni di artisti.

Nel corso della sua carriera, il cantante di Livin’ la Vida Loca ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha contribuito alla cosiddetta “esplosione latina” che ha aperto la strada a innumerevoli artisti del pop mondiale.

“La sua carriera lunga quattro decenni ha lanciato la musica e la cultura latina nel mainstream, con oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo e più di 180 premi per la sua musica, la sua recitazione e il suo impegno umanitario”, ha detto MTV a proposito del cantante.

Oltre a ricevere la statuetta, Martin si esibirà anche durante la cerimonia di premiazione.

L’influenza di Ricky Martin nella musica e non solo

La carriera di Ricky Martin è iniziata negli anni ’80 con la boy band Menudo, con la quale è diventato ben presto un idolo degli adolescenti. Ma la trasformazione in superstar globale è arrivata solo con la sua carriera da solista, decollata con una serie di album in lingua spagnola che lo hanno consacrato come una figura centrale della musica pop latina.

Successi come Maria, Livin’ la Vida Loca e La Copa de la Vida non solo hanno dominato le classifiche ma sono diventati veri e propri inni culturali che hanno definito un’epoca. L’ultima canzone menzionata è stata inoltre scelta come colonna sonora dei Mondiali di calcio del 1998, permettendo così alla musica di Martin di raggiungere un pubblico ancora più vasto.

Il successo di Ricky Martin non si è appunto fermato al pubblico ispanico. Il suo album omonimo del 1999 ha segnato una svolta nella sua carriera. Non solo lo ha reso famoso nel mercato anglofono, ma ha anche catalizzato il boom della musica latina negli Stati Uniti e in Europa, aprendo la strada ad artisti come Jennifer Lopez e Shakira che hanno raggiunto un successo simile.

La sua capacità di fondere ritmi latini con la produzione pop globale è stata innovativa e audace, e il suo carisma sul palco e nei video musicali hanno subito catturato l’immaginazione di milioni di persone.

Al di là della musica, Ricky Martin è stato una figura di cambiamento e un modello. Parlando pubblicamente della sua vita privata e della sua famiglia, è diventato un paladino dei diritti umani e un simbolo di autenticità e coraggio. Questo aspetto della sua vita, il suo attivismo e la sua Fondazione Ricky Martin, dedicata alla lotta contro la tratta di esseri umani, sono importanti per la sua eredità tanto quanto i suoi successi musicali.

Il premio Latin Icon agli MTV VMA 2025 è, in sostanza, un riconoscimento di questa eredità poliedrica. Rende omaggio alla sua carriera senza pari, alla sua capacità di evolversi e reinventarsi e al suo impatto culturale che ha influenzato la musica, la moda e gli atteggiamenti sociali.

La scelta di Ricky Martin per questo premio inaugurale non è solo azzeccata, ma stabilisce anche uno standard elevato per i futuri vincitori. La sua storia è quella di un artista che è riuscito a entrare in contatto con il pubblico attraverso la musica, utilizzando allo stesso tempo la sua arte per fare la differenza in cause importanti.

Quando si terranno i VMA 2025 e dove guardarli in televisione e in streaming

Gli MTV Video Music Awards 2025 si terranno domenica 7 settembre dalla UBS Arena di New York e, in Italia, in diretta la notte dell’8 settembre su MTV e NOW.

Lo storico evento, insieme al ritorno di Ricky Martin sul palco dei VMA, assume anche un valore simbolico: è infatti il venticinquesimo anniversario della leggendaria esibizione del cantante ai VMAS, che lo consacrò definitivamente a livello internazionale. Durante quella notte, l’artista diventò il primo uomo latin a vincere il premio per il miglior videoclip musicale e si portò a casa ben cinque premi.

Con il suo ritorno sul palco dei VMAS 2025, Ricky Martin si conferma una leggenda vivente e ambasciatore della cultura latin a livello globale.

La cerimonia, con la conduzione di LL COOL J, verrà trasmessa in diretta in Italia in lingua originale lunedì 8 settembre a partire dall’1.00 su MTV (canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW) con la messa in onda del pre-show, seguito poi dallo spettacolo live a partire dalle 2.00.

Oltre a Ricky Martin, verrà assegnato anche un nuovo premio: il rapper americano Busta Rhymes sarà il primo a ricevere il Rock the Bells Visionary Award per, come lo ha descritto MTV, il suo “impatto culturale rivoluzionario e una carriera musicale indomabile”.