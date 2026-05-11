Occhiali da sole e bambini: come sceglierli e cosa preferire

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Quando si parla di protezione solare, spesso si pensa subito alla pelle, dimenticando un aspetto altrettanto cruciale: gli occhi. Nei bambini, infatti, la protezione visiva è ancora più importante rispetto agli adulti.

Gli occhi dei più piccoli sono fisiologicamente più vulnerabili ai raggi ultravioletti (UV). Questo accade perché le strutture oculari non sono ancora completamente sviluppate e il cristallino è più trasparente, permettendo a una maggiore quantità di radiazioni di raggiungere la retina.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fino all’80% dell’esposizione totale ai raggi UV avviene prima dei 18 anni. Questo dato rende evidente quanto sia importante iniziare la prevenzione fin dalla prima infanzia. L’esposizione prolungata ai raggi UV può contribuire, nel lungo periodo, allo sviluppo di patologie oculari come cataratta e degenerazione maculare.

Per questo motivo, come approfondiremo in questo articolo, proteggere gli occhi dei bambini con occhiali da sole adeguati non è un vezzo estetico, ma una vera e propria misura di prevenzione.

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Come scegliere gli occhiali da sole per i piccoli

Scegliere gli occhiali da sole giusti per i bambini richiede attenzione e consapevolezza. Non basta optare per un modello “carino”: è fondamentale valutare qualità, sicurezza e certificazioni. Lo sappiamo, ci caschiamo tutte: spesso ci facciamo prendere la mano da forme carine, ma traslasciamo la sicurezza!

A chiarire i criteri principali è Maurizio Pelo, esperto ottico optometrista dell’omonimo storico negozio milanese attivo dal 1930. “Importantissimo è controllare sempre l’etichetta o la certificazione: la dicitura 100% protezione UV o UV400, significa che le lenti bloccano sia i raggi UVA che UVB. Non è detto che le lenti scure garantiscano automaticamente la protezione UV. Anzi, se non filtrano i raggi, possono essere pericolose perché dilatano la pupilla, aumentando l’esposizione.”

Questo è uno degli errori più comuni: associare il colore scuro delle lenti a una maggiore protezione. In realtà, senza filtro UV, l’effetto può essere addirittura dannoso. Chi di noi, non esperte, lo avrebbe mai detto.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il luogo di acquisto: lasciamo da parte bancarelle, mercatini, negozi di abbigliamento fast fashion. La tentazione è molta, perché sia per i prezzi che le per forme che per la varietà, questi contesti ci sembrano un paradiso. Ma, sulla salute dei nostri bambini/bambine, non si scherza.

“Affidati ad un ottico. Ricordati che l’ottico può verificare con uno strumento apposito il filtraggio delle lenti. Inoltre l’ottico aiuta nella scelta della montatura più idonea per l’età del bambino, in termini di materiali e di forma.”

Un professionista, infatti, può garantire non solo la qualità del prodotto, ma anche una corretta vestibilità, fondamentale per assicurare comfort e protezione.

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Materiali, lenti e comfort: cosa preferire davvero

Quando si scelgono occhiali da sole per bambini, i materiali giocano un ruolo decisivo sia in termini di sicurezza che di praticità.

Le lenti ideali per i bambini devono essere:

resistenti agli urti , per evitare rotture accidentali;

, per evitare rotture accidentali; leggere , per garantire comfort anche durante un uso prolungato;

, per garantire comfort anche durante un uso prolungato; protettive al 100% dai raggi UV.

Le soluzioni migliori sono:

policarbonato: estremamente resistente e leggero, perfetto per bambini attivi;

triacetato polarizzato: migliora il contrasto e riduce i riflessi, ideale per mare e montagna.

Come sottolinea infatti Maurizio Pelo, “È meglio scegliere occhiali da sole leggeri e anallergici con lenti resistenti agli urti (in policarbonato) o filtri polarizzati (in triacetato) che aumentano la percezione del contrasto.”

Montatura: flessibile e sicura

La montatura deve essere:

anallergica;

flessibile, per resistere a piegamenti e cadute;

ben aderente, senza stringere.

Per i più piccoli sono consigliate montature con elastico, che impediscono agli occhiali di cadere. Perché certamente questo della caduta (ma anche dello smarrimento) degli occhiali è un tema da non sottovalutare con i bambini.

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A che età iniziare: prevenzione precoce

Molti genitori si chiedono quando sia il momento giusto per far indossare gli occhiali da sole ai propri figli. La risposta potrebbe sorprendere e la fornisce sempre Pelo.

“Il consiglio è di abituare i più piccoli fin dai 3-4 mesi di vita a portare gli occhiali in presenza di sole. Non manipolando ancora si farà meno fatica a convincerli ad indossarli.”

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Occhiali da sole per bambini: gli errori

Non tutti gli occhiali da sole sono uguali, e alcune scelte apparentemente innocue possono rivelarsi rischiose. Ecco cosa non dobbiamo fare ( che probabilmente già fatto) quando compriamo gli occhiali da sole ai nostri bambini e bambine.

Scegliere occhiali senza certificazione

Occhiali acquistati in mercati o negozi non specializzati possono non garantire alcuna protezione reale.

Fidarsi solo dell’estetica

Colori vivaci e personaggi dei cartoni attirano i bambini, ma non devono essere il criterio principale di scelta.

Ignorare la vestibilità

Occhiali troppo grandi o troppo piccoli non proteggono adeguatamente e risultano scomodi.

Pensare che servano solo al mare

I raggi UV sono presenti tutto l’anno, anche in città e in inverno, soprattutto in montagna dove l’intensità aumenta con l’altitudine. Del resto, è la stessa ratio che ci guida quando applichiamo la protezione solare.

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Occhiali da sole e stile: sì, ma con consapevolezza

Coinvolgere i bambini e le bambine nella scelta dei propri occhiali da sole può essere anche una strategia per convincere i più restii ad indossarli. L’importante però è trovare un equilibrio tra estetica e funzionalità. Un buon approccio può essere quello di proporre al bambino una selezione già filtrata dal genitore, nel luogo consono, alla presenza di professionisti/e, garantendo così che ogni opzione sia sicura.

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Protezione visiva: un investimento per il futuro

La salute degli occhi si costruisce fin dall’infanzia. Esporsi al sole senza adeguata protezione può avere conseguenze cumulative, che si manifestano anche molti anni dopo.

Gli occhi dei bambini sono più sensibili alla luce UV e assorbono molta più radiazione rispetto agli adulti, per questo gli occhiali da sole per bambini sono pensati per garantire una protezione visiva efficace, schermando i raggi ultravioletti grazie a lenti che bloccano fino al 100% delle radiazioni UV.

Investire in un buon paio di occhiali da sole per i propri figli significa prendersi cura del loro benessere a lungo termine, con un gesto semplice ma fondamentale.