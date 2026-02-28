Mentre siamo distratte da Sanremo, Elodie sfoggia il trend della primavera. Gli occhiali da aviatore sono tornati, e sono bellissimi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gli occhiali da aviatore di Elodie sono trendy e puoi trovarli su Amazon

Regina delle classifiche, ma anche dei trend: Elodie ci ha svelato in questi giorni quale sarà l’accessorio ossessione della prossima stagione. Insomma, mentre noi siamo distratte da Sanremo 2026, la cantante ha hittato il trend del momento. Con l’inizio delle prime giornate calde e la comparsa del sole di primavera è infatti arrivato il momento di inforcare gli occhiali da sole. I più alla moda – quelli che tutti indosseremo nei prossimi mesi – sono quelli da aviatore.

Su Instagram, Elodie ha rivelato il suo modello preferito: un paio di occhiali da sole aviator con montatura nera e lenti colorate. In pieno stile retrò glam, da abbinare ad un look vintage proprio come quello della cantante, con giacca bomber e pantaloni cargo. Pronte a sfoggiare gli occhiali aviator come Elodie? Su Amazon si possono trovare tanti modelli e declinazioni per tutti i gusti.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Occhiali da sole Skyway con montatura tartarugata

Partiamo dagli occhiali da sole in stile aviatore Skyway, con montatura tartarugata, perfetti per la stagione primaverile. Caratterizzati da una forma classica e un design senza tempo, sono dotati di lenti che proteggono dai raggi UV. Questi occhiali si abbinano facilmente con look casual o semi-formali, come una camicia bianca e jeans oppure un abito estivo leggero.

Occhiali da sole Skyway Occhiali da sole con montatura tartarugata. Prezzo: 17,99 €

Occhiali da sole aviator quadrati Feisedy

Con un design moderno e geometrico, gli occhiali da sole Feisedy sanno come distinguersi. Le lenti larghe con colorazione gialla sono super chic, mentre la montatura in acetato è di altissima qualità, perfetta per assicurare durata e comfort. Abbinali con un look street style composto da giacca in denim e pantaloni a sigaretta.

Occhiali da sole polarizzati Sojos

Gli occhiali aviator Sojos con lenti polarizzate sono un’ottima scelta se vuoi essere trendy, ma non rinunciare ad una chiara visibilità. Le lenti polarizzate infatti riducono il riverbero e ti assicurano una visione top ad ogni ora del giorno. Sono ideali sia per outfit casual con t-shirt e shorts, che per look sofisticati.

Occhiali da sole aviator quadrati Yameize

Se cerchi un tocco di vintage con un design audace, gli occhiali Yameize in stile leopardo sono la scelta perfetta. La loro montatura quadrata e il pattern animalier li rendono un pezzo unico. Le lenti proteggono dai raggi UV, mantenendo un aspetto elegante e funzionale.

Occhiali da sole esagonali Piscm

Questi occhiali Piscm con montatura esagonale e lenti sfumate sono un vero statement. La forma geometrica dona un’aria audace e moderna, mentre il gradiente delle lenti aggiunge un effetto stiloso. Perfetti per chi ama distinguersi con eleganza, si abbinano a look estivi o primaverili come una camicia a righe e pantaloni in lino, o a un abito da sera più raffinato per le uscite serali.

Occhiali da sole oversized Yameize

Oversized e wraparound, Gli occhiali da sole Yameize sono il massimo del comfort e dello stile. Con una protezione totale dai raggi UV e una forma avvolgente, assicura una copertura completa ed è l’ideale per le giornate più soleggiate. Abbinali a un top e leggings.

Occhiali da sole oversized Sojos

Gli occhiali oversized Sojos sono il complemento perfetto per un look trendy. Le lenti polarizzate offrono una protezione eccellente contro i raggi UV, mentre la montatura oversize conferisce un tocco audace al tuo stile.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp