Questi occhiali da sole chunky sono l’ossessione del momento che continueremo a indossare anche in autunno

Gli occhiali da sole chunky sono il trend del momento: come indossarli e pagarli pochissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon occhiali da sole chunky

Gli occhiali da sole chunky in stile aviatore sono l’ossessione del momento. L’accessorio giusto per dare un twist ad ogni tuo look, da indossare non solo d’estate, ma anche per tutto l’autunno per proteggerti dai raggi solari ed essere alla moda. Sia che tu scelga di indossare un abitino leggero oppure un paio di shorts in jeans con una t-shirt, gli occhiali da sole rappresentano l’accessorio perfetto per completare l’outfit.

Sono infatti funzionali, ma sono soprattutto ciò che serve per aiutarti a distinguerti e rendere il look che sfoggi più bello e originale. Diventati popolari grazie allo streetstyle e alle celebrity che sono state stregate da questo modello, gli occhiali da sole chunky sono una rivisitazione del modello aviator classico, più ricercata, moderna e chic.

Su Amazon li trovi scontati del 10% e li paghi solamente 12,50 euro. Un prezzo bassissimo per un accessorio che entrerà di diritto nella top ten degli accessori da utilizzare in tutte le stagioni. Retrò e con montatura oversize, questi occhiali da sole sono realizzati in plastica leggera, con una montatura spessa e grande. Sono solidi e comodissimi da indossare, con naselli leggeri che forniscono al tempo stesso stabilità e resistenza.

Le lenti hanno una protezione UV400 per proteggere gli occhi dai danni a lungo termine. Bloccano in modo efficace i raggi dannosi UVA e UVB in qualsiasi condizione atmosferica. Vengono venduti con una morbida custodia e con un panno per pulire in pochi step le lenti.

In più i colori fra cui scegliere sono davvero tantissimi, perfetti per ogni occasione, con lenti e montature che vanno dal classico nero al brown, passando per un estroso verde o bordeaux.

Come abbinare gli occhiali da sole chunky

Audaci e di tendenza, gli occhiali da sole chuncky sono una rivisitazione dei classici occhiali da aviatore. La differenza sta nella montatura spessa e nelle lenti oversize in tonalità differente. Questi occhiali avvolgono il viso, regalando un design che è a metà fra gli occhiali da sci a mascherina e quelli da aviatore. Per abbinarli alla perfezione puoi prendere ispirazione dalle celebrity che si sono lasciate conquistare da questo accessorio di tendenza.

Rihanna, ad esempio, li sfoggia speso con baggy shorts e una t-shirt o una maglia con bretelle quasi invisibili. La top model Rosie Huntington-Whiteley invece li utilizza spesso per completare i look minimal. Pensiamo, ad esempio, ad un completo da ufficio oppure ad un jumpsuit mono colore. Ricordati inoltre di abbinare la colorazione delle lenti a ciò che indossi. Le montature dorate si abbinano ai toni della terra, mentre se scegli gli occhiali da sole chunky neri punta su look più particolari ed estrosi.

Non commettere infine l’errore di esagerare con gli accessori. Questi occhiali da sole infatti sono molto estrosi e particolari, perciò cerca di dosare bene l’uso di orologi e braccialetti. Tutta l’attenzione dovrà essere focalizzata sui tuoi splendidi occhiali da sole che ti faranno sentire una diva!

Vuoi conoscere novità, sconto e offerte imperdibili e restare aggiornata sulle ultime mode del momento? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al fashion.