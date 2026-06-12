Ora che le temperature si alzano i sandali della Skechers sono da indossare tutto il giorno e da collezionare grazie alle offerte da non farsi sfuggire

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon I sandali Skechers D'lux Walker sono comodi e in offerta

La scarpa più comoda in assoluto è diventata la sneakers, ormai non rimane solo nell’ambito casual, ma viene abbinata con orgoglio anche sotto gonne e vestiti. E in estate? Sì, le sneakers saranno anche comodissime e fresche, grazie ai modelli traspiranti, ma se vogliamo mostrare i piedi e averli liberi i sandali sono la calzatura irrinunciabile. Spesso li indossiamo da mattina a sera e il rischio di avere gambe doloranti e piedi rovinati è molto alto se non scegliamo un modello in grado accompagnarci e farci sentire a nostro agio.

Può sembrare impossibile trovare un sandalo che racchiuda tutte queste caratteristiche e invece noi lo abbiamo scovato e non è stato neanche così difficile. In effetti abbiamo guardato a uno dei brand che ha puntato tutto sul comfort: Skechers. L’azienda californiana specializzata nelle scarpe da corsa e nelle sneakers ha voluto ampliare la sua gamma e sperimentare anche con i sandali senza distanziarsi dalla sua filosofia.

Calzature comode e belle con cui puoi fare chilometri e non sentirti mai stanco esattamente quello che puoi provare con i sandali D’lux Walker. Disponibili in diversi colori, così da indossarli tutta l’estate, puoi collezionarli perché hanno anche un altro vantaggio: sono in offerta.

Una volta indossati non ti accorgerai di avere i sandali D’lux Walker

In estate a causa del caldo le gambe diventano più pesanti e anche fare pochi chilometri diventa difficile e stancante. È in questo periodo che le calzature fanno la differenza e i sandali D’lux Walker di Skechers sono dotati di una suola flessibile in gomma e un’intersuola in schiuma ben imbottita che supportano il piede. Inoltre ti permettono di fare chilometri tanto che avrai la sensazione di non indossare nulla ai piedi per quanto sono leggeri.

Come molti modelli del brand californiano anche questi sono dotati di un sistema slip-on che ti permette di non usare le mani. La fascia sul collo del piede e il cinturino alla caviglia realizzati in materiale traspirane mantengono fermo il piede stesso e non lo fanno sudare.

Questi sandali poi sono perfetti per l’ufficio, ma anche per un impegno più formale perché sono disponibili in due differenti colorazioni, il rosa per rendere il look più easy e il nero che dona un tocco di eleganza al look. A questo va aggiunta la suola che ha uno spessore di 3,2 centimetri, abbastanza alto da slanciare la gamba, ma non troppo da appesantire le caviglie.

A rendere il look easy arrivano le ciabattine Go Walk Flex Sandal Impressed

I sandali sono un must in estate da alternare con le ciabattine da sfoggiare non solo in spiaggia, ma anche in città. Le Skechers Go Walk Flex Sandal Impressed racchiudono tutte le caratteristiche del brand americano con un design molto più easy, ma un prezzo conveniente perché anche queste sono in offerta.

Offerta Skechers Go Walk Flex Sandal Impressed Ciabattine Skechers con ammonizzazione Ultra Go

Il sandalo ha una tomaia in mesh e un plantare anatomico Goga Mat che si adatta alla forma del piede. A renderlo ancora più comodo arriva l’ammortizzazione Ultra Go che supporta il piede ad ogni passo per una sensazione di leggerezza continua nonostante la suola abbia qualche centimetro di rialzo. A renderla la scarpa must dell’estate sono poi le fascette incrociate che avvolgono il piede e lo rendono otticamente più affusolato.

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