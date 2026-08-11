GettyImages L'outfit di Chiara Ferragni è cool e perfetto per la spiaggia

È la regina delle influencer a cui inevitabilmente guardiamo per prendere ispirazione sul look e sulle ultime tendenze. Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze tra mare e relax, anche in vista degli impegni lavorativi che la vedranno protagonista di sfide insolite. Sì, perché l’imprenditrice lombarda reciterà nel suo primo film: anche se non si sa ancora bene quale ruolo ricoprirà, l’attesa è alta per la sua prova sul grande schermo. La stessa attesa che viviamo quando posta nuovi look. Uno degli ultimi che ci ha regalato proviene direttamente dalla sua vacanza a Ibiza che è l’essenza della semplicità ad alto tasso coolness.

La t-shirt over colorata ed estiva

L’influencer come sua consuetudine rende partecipi i follower dei look che ha intenzione di indossare e in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram ha mostrato due idee di look. Il primo è con gonna lunga e top crop sui toni dell’azzurro e l’altro è una semplice t-shirt abbinata a scarpe flat. Ovviamente tra i due a vincere è il secondo perché dà vita a un outfit accattivante e audace, perfetto per andare in spiaggia.

La maglia oversize firmata The Attico come è nello stile del brand italiano che ha conquistato celebs del calibro di Rihanna, Zendaya e Margot Robbie, eleva una classica t-shirt arricchendola con elementi moderni. La maglia proprio per il suo stile XXL è un omaggio agli anni ’90 che in questi mesi sono tornati prepotentemente a dominare i nostri guardaroba. Proprio come era tipico delle t-shirt di quel decennio, anche quella sfoggiata da Chiara Ferragni è bicolor (due sfumature di giallo a contrasto), ha una maxi scritta sul petto – il logo del brand – con un font che ricorda quello tipico del periodo. Visto che in estate il guardaroba è ridotto al minimo, l’imprenditrice ha deciso di indossare la t-shirt sul bikini come un copricostume, pronta per la sua giornata in spiaggia.

I sandali flat e il look effortless è servito

Che il look postato da Chiara Ferragni sia un omaggio agli anni ’90 è evidente anche dalla scelta delle scarpe. Ovviamente per un outfit da spiaggia i sandali sono un must perché sono freschi e pratici. Quello che li rende in sintonia con i Nineties è il fatto che siano uno dei modelli più popolari dell’estate: le infradito. Moltissime celebs le hanno inserite nel loro guardaroba e in tutte le versioni, Dua Lipa ne è letteralmente innamorata e le ha sfoggiate anche in versione chuncky.

Chiara Ferragni invece ha deciso di puntare su un modello flat del brand Flòwze, anche questo un marchio di calzature italiano. Se stai pensando che le infradito basse siano troppo minimal, quelle dell’influencer ci hanno colpito perché pur nella loro semplicità vanno a completare il look arricchendolo. I sandali infatti sono realizzati con laccetti in corda azzurri che Chiara Ferragni ha legato attorno alla caviglia e che proprio per la loro fattura e colore danno uno sprint in più al look che rimane comunque effortless e ideale per il contesto vacanziero. A completare il tutto poi arrivano una maxi borsa in crochet, altro capo di tendenza questa estate e un paio di occhiali da sole Aviator, il dettaglio che rende il tutto ancora più cool.

I capi low cost per replicare il look di Chiara Ferragni

L’outfit di Chiara Ferragni è tra quelli da mettere nella lista dei look da sfoggiare questa estate e per ricrearlo online ci sono alternative low cost con cui essere altrettanto trendy.

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Uwdiohq Sandali infradito con perline

QUEEN HELENA Sandali infradito con laccetti

IF Fashion Sandali infradito stringati

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