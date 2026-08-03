Belen Rodriguez si scatena con il mini abito a fiori: basta un capo per essere favolosa come lei

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez con il mini dress a fiori su Instagram

Belen Rodriguez ci dà, ancora una volta, lezioni di stile (e di vita), raccontando la sua rinascita su Instagram, fra balli e look favolosi. La showgirl argentina è tornata a sorridere dopo un periodo particolarmente complicato, ritrovando la serenità di cui aveva bisogno grazie alla famiglia e all’amore del fidanzato Gaetano.

Su Instagram la vediamo divertirsi con indosso un abito favoloso che mette in evidenza le sue curve, facendola apparire favolosa. Un capo che tutte dovremmo mettere nell’armadio per realizzare in un solo gesto un look estivo di grande effetto.

Belen Rodriguez balla con il mini abito a fiori

Nella clip pubblicata sul suo profilo social, Belen Rodriguez sfoggia un mini dress aderente con una stampa a fiori vivace sui toni del blu e del rosso. La showgirl argentina si diverte, ballando con tutta la famiglia durante una cena a base di musica e buon cibo. Nel video vediamo prima sua madre, Veronica Cozzani, poi la piccola Luna Marì, la secondogenita della showgirl nata dall’amore per Antonino Spinalbese.

Il mini abito a fiori di Belen cattura l’attenzione grazie ad uno scollo morbido e ad una linea che abbraccia la silhouette, valorizzando la figura. I colori sono perfetti per esaltare l’abbronzatura e per dare un tocco di glam a qualsiasi outfit, ma anche personalità.

La lezione data da Belen Rodriguez su Instagram è doppia. Da una parte ci svela come creare in pochissimi step un look stupendo per l’estate, semplicemente mettendo in valigia un mini dress a fiori e aggiungendo dei sandali e pochissimi accessori. Dall’altra ci racconta cos’è la resilienza e come sia possibile rinascere dopo un periodo difficile grazie alla forza dell’amore.

Questa è davvero l’estate di Belen Rodriguez. Sui social la vediamo divertirsi con la famiglia, con cui sta trascorrendo le vacanze sull’isola di Albarella, fra giornate a base di sport, grigliate a bordo piscina e balli scatenati. Sono lontani i momenti difficili vissuti lo scorso maggio quando la showgirl argentina era stata ricoverata in ospedale dopo che i suoi vicini avevano allertato le forze dell’ordine, allarmati dalle urla provenienti dal suo appartamento milanese.

Dopo le dimissioni Belen – che non ha mai nascosto i suoi problemi con gli attacchi di panico – si è rialzata, un passo dopo l’altro. Merito della sua grande forza, ma anche della vicinanza della famiglia e degli amici. Gli affetti più cari si sono stretti intorno a lei. Dalla sorella Cecilia Rodriguez a Stefano De Martino, che ha lasciato gli studi di Roma, dove stava registrando Affari Tuoi, per raggiungerla. Al suo fianco anche Gaetano Fidanzati, personal trainer e nuovo compagno che le ha regalato il sorriso e la tranquillità di cui aveva davvero bisogno.

Ed è così che la rinascita di Belen passa anche attraverso un ballo e un mini dress che la fa brillare, rispecchiando, con i suoi colori accesi, la nuova luce che sente dentro.

Abito a fiori Generisch Abito a fiori senza spalline

Abito a fiori Generisch Abito a fiori aderente corto

Abito a fiori Weiting Abito a fiori aderente da sera

Abito a fiori Arevill Abito a fiori senza maniche con scollo a U

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale