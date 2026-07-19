Belen Rodriguez riunisce la famiglia in vacanza ad Albarella: i giochi in acqua, le cene e i bikini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si gode le vacanze ad Albarella insieme a tutta la famiglia, fra bikini, giochi d’acqua e tanta felicità. La showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo complicato. Un risultato raggiunto anche grazie alla vicinanza dei suoi cari.

Belen Rodriguez, vacane ad Albarella con tutta la famiglia

Se lo scorso anno Belen Rodriguez aveva scelto di trascorrere le vacanze in Sardegna, solamente con i figli e con alcune amiche, per l’estate 2026 la showgirl argentina ha deciso di rispolverare una tradizione di famiglia, portando in vacanza tutti i suoi cari.

Come accadeva anni fa a Ibiza, quando Belen era ancora sposata con Stefano De Martino, la conduttrice ha deciso di trascorrere qualche settimana di relax con la famiglia.

Per l’occasione la showgirl argentina ha scelto l’Isola di Albarella, uno dei suoi luoghi del cuore. Si tratta di un’oasi privata situata nel Parco del Delta del Po, l’ideale per chi sogna una vacanza all’insegna della natura e della privacy. L’accesso è esclusivamente riservato ai proprietari di abitazioni e da chi soggiorna sull’isola.

Tutta l’area è a traffico limitato, dunque i bambini possono muoversi in libertà fra spiagge e acque cristalline. Sull’isola si possono incontrare daini e fenicotteri, grazie ad una immensa pineta con più di 2 milioni di alberi. Ci sono poi campi da tennis e da golf, un maneggio, un porticciolo e più di 80 km di piste ciclabili.

Su Instagram, Belen Rodriguez ha svelato la villa affittata per l’occasione. Una struttura con un ampio spazio esterno che comprende piscina e barbecue. Nei suoi scatti scopriamo chi ha deciso di partire con lei. Ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme alla piccola Clara Isabel, ma anche Jeremias, fratello minore della showgirl. Non mancano inoltre papà Gustavo, addetto alla preparazione della carne alla brace, e mamma Veronica Cozzani.

Splendida Luna Marì, che gioca in acqua, mostra i suoi giocattoli alla mamma e si diverte con gli zii. L’unico che manca all’appello è Santiago, il primogenito della showgirl nato dal legame con Stefano De Martino. Il 13enne potrebbe essere assente negli scatti perché in vacanza con il padre.

Belen Rodriguez di nuovo felice grazie alla famiglia e al fidanzato

Assente anche Gaetano Fidanzati, il nuovo compagno di Belen con cui la showgirl si era concessa un viaggio d’amore in Grecia. I due sono più innamorati che mai e sarebbe stata anche la vicinanza del personal trainer ad aiutare Belen a superare il suo periodo difficile. Oggi la Rodriguez, dopo il ricovero di fine maggio, guarda al futuro con il sorriso, lasciandosi alle spalle il buio vissuto in quelle settimane.

Nel suo futuro tanti nuovi progetti, ma soprattutto l’amore per il suo fidanzato e la sua famiglia. “Family First”, ha scritto la showgirl a commento del carosello di foto apparse su Instagram. E la famiglia sembra fare davvero bene alla Rodriguez. In alcuni video balla con Luna Marì a bordo piscina, in altri sorseggia una bibita fresca oppure mangia piatti deliziosi al ristorante, sino allo scatto in cui omaggia con una t-shirt la sua Argentina, arrivata in finale ai Mondiali di Calcio 2026.