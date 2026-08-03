Jennifer Lopez visita il Cenacolo in rosa, poi omaggia Madonna in gondola: la ricca estate italiana

IPA Jennifer Lopez

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, silenzio quasi sacrale, gli occhi puntati sull’Ultima Cena di Leonardo. Due giorni dopo, tutt’altra scena: una gondola, i canali di Venezia, e la voce di Jennifer Lopez che intona Like a Virgin sottovoce. A tenere insieme le due immagini è lei, ovviamente, reduce da un’estate italiana che ormai attraversa mezza penisola: Taormina, Roma, Siena, e adesso anche Milano e Venezia.

Perché in vacanza, JLo non stacca mai davvero la spina dai riflettori: pure una visita a un museo diventa non un momento di arricchimento culturale ma contenuto, e un giro in gondola si trasforma in una citazione di Madonna.

Che non l’ha ripostata.

Il Cenacolo Vinciano, la tappa milanese tra arte e privilegio

La popstar americana ha fatto tappa a Milano tra l’1 e il 2 agosto, scegliendo di dedicare qualche ora alla visita del Cenacolo Vinciano, il capolavoro di Leonardo custodito nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Non è un museo in cui si capita per caso: gli ingressi sono contingentati, con gruppi ridottissimi e prenotazioni che normalmente richiedono mesi di anticipo, il che rende il “pomeriggio qualunque” di Jennifer Lopez un privilegio riservato a pochi. Ad accompagnarla, Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera, di Palazzo Citterio e della Biblioteca Braidense, che ha raccontato la visita sul proprio profilo Instagram, in un post poi ripreso anche dal profilo ufficiale del museo: “Una visita straordinaria. J.Lo al Cenacolo Vinciano”.

Crespi ha aggiunto anche qualche dettaglio sull’esperienza: la guida Daniele Leccia avrebbe illustrato a Jennifer Lopez il momento in cui Gesù svela il tradimento imminente, e la capacità di Leonardo di “fissare per sempre i moti dell’anima”. Parole importanti per una visita che, a giudicare dagli scatti, aveva più che altro l’aria di un pomeriggio rilassato: chemisier nei toni chiari del glicine, sandali bassi, una fascia tra i capelli, una borsa capiente. Il registro, insomma, è quello della classica turista americana qualunque: le foto sono diventate virali nel giro di poche ore, mostrando ai fan un lato ben diverso da quello patinato dei red carpet.

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La tappa milanese arriva dopo settimane già fitte di Italia: Taormina a metà luglio, ospite del party conclusivo di Dolce&Gabbana, dove Jennifer Lopez aveva cantato in perfetto italiano Il cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo. Poi Roma, tra Piazza di Spagna, il Colosseo, uno shopping in via Condotti e un gelato tra i vicoli del centro, sempre in compagnia dei gemelli Emme e Max, Infine Siena, a passeggio per il centro storico con i figli e un’amica, proprio nei giorni del Palio.

La gondola, i canali e l’omaggio dichiarato a Madonna

Da Milano a Venezia, in questa estate italiana, il passo è breve. E se il Cenacolo era stato un momento silenzioso, quasi in punta di piedi, la tappa lagunare arriva con tutt’altro volume. Sul proprio Instagram, la cantante ha condiviso un video in cui scivola su una gondola tra i canali della città, smartphone alla mano, mentre intona le note di Like a Virgin.

Non è un caso, tantomeno un’improvvisazione: quella stessa inquadratura, gondola compresa, è al centro del videoclip che nel 1984 lanciò Madonna, diretto da Mary Lambert (nel video, dopo il giro in barca, la popstar finiva anche vestita da sposa dentro un castello). Jennifer Lopez ha scelto di ricostruire la scena più celebre, a distanza di circa quarant’anni, con una didascalia che non lascia dubbi sulle intenzioni: “I had to do it…”, dovevo farlo.

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, tra i commenti divertiti dei fan e i confronti, inevitabili, con l’originale di Madonna, uno dei più citati nella storia del pop. La musica, del resto, è già la cifra con cui Jennifer Lopez ha raccontato ogni tappa di questa vacanza: a Taormina l’omaggio era andato a un cantautore italiano scomparso da pochi mesi. A Venezia il tributo si fa ancora più letterale, stesso luogo e stessa canzone che quarant’anni fa consacrò Madonna come regina del pop.