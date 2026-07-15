Jennifer Lopez, lo scatto con Haaland è già storia (e il suo look è mozzafiato)

Getty Images Erling Haaland, Il dio vichingo che ha riscritto la storia del calcio norvegese

Stevie Mackey ci ha regalato la foto di questa estate caldissima, con Jennifer Lopez e Erling Braut Haaland. Nelle ultime ore uno scatto è diventato virale in pochissimo tempo sui social: da una parte Jennifer Lopez, dall’altra Erling Braut Haaland. La popstar e il centravanti, il glamour e il gol. A far incrociare i loro passi è stata la Sicilia, che in questi giorni è la Capitale mondiale della moda e del jet set.

Jennifer Lopez, look mozzafiato nella foto con Erling Braut Haaland e Stevie Mackey

Se Erling Braut Haaland si è presentato in versione vacanziera, con una semplice t-shirt bianca, pantaloncini scuri, sandali e occhiali a goccia, Jennifer Lopez ha davvero lasciato senza fiato, come si suol dire. Perché, a cinquantasei anni (ne compie 57 il 24 luglio), continua a dettare legge in fatto di stile e non ha certo perso l’occasione di dimostrarlo.

Ha scelto un abito corto e candido, impreziosito da ricami e lavorazioni che lasciano intravedere la pelle senza mai eccedere. Ad accompagnarlo, un foulard coordinato annodato con nonchalance, un paio di décolleté a pois che spezzano il total white e una borsa bianca stretta in mano. A completare il tutto, gli immancabili occhiali cat-eye, il dettaglio stiloso in qualsiasi mise estiva. Un ensemble fresco e sofisticato, perfetto per la cornice mediterranea.

Perché Haaland è in Sicilia (e perché il mondo se n’è innamorato)

Ma cosa ci fa un attaccante norvegese a passeggio tra le meraviglie del Mediterraneo? Una meritatissima vacanza. Haaland si è concesso qualche giorno di riposo insieme alla compagna di lunga data, Isabel Haugseng Johansen, subito dopo la fine della sua avventura ai Mondiali. Un’avventura, va detto, semplicemente memorabile.

Perché in queste settimane si è preso il torneo. Sette reti in cinque partite lo hanno issato in cima alla classifica dei marcatori, alla pari con mostri sacri come Messi e Mbappé, ma soprattutto hanno trascinato la sua Norvegia dove non era mai arrivata: ai quarti di finale di una Coppa del Mondo. Indimenticabile la sua doppietta contro il Brasile, che ha spedito a casa i verdeoro e ha fatto sognare un’intera nazione. Poi la corsa si è fermata contro l’Inghilterra, a Miami, ai tempi supplementari e tra più di una polemica arbitraria.

Anche perché, oltre ai numeri, a colpire è stato l’uomo. Haaland ha raccontato di sentirsi appagato e felice, di stare attraversando un periodo bellissimo, ammettendo con disarmante sincerità quanto fosse difficile metabolizzare le montagne russe emotive di sei settimane tanto intense. “Sono abbastanza contento della mia vita. Me la sto godendo. Sono in un buon momento. È difficile assimilare tutto questo spettacolo, queste montagne russe che abbiamo vissuto nelle ultime sei settimane, perché è stato davvero intenso”.

E, con la stessa schiettezza, aveva annunciato che era finalmente giunto il momento di staccare la spina: “Non so più bene cosa dire perché credo di aver parlato fin troppo qui negli Stati Uniti, e ne sono un po’ stufo, quindi ora è tempo di andare in vacanza”. Detto, fatto. È volato in Sicilia. Dove, senza volerlo, ha regalato al mondo l’immagine più inaspettata dell’estate.