Morta a 35 anni Ece Irtem, l’attrice di Forbidden Fruit e Mr. Wrong: il dolore di Can Yaman

L'attrice turca è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Istanbul: Ece Irtem aveva recitato in "Forbidden Fruit" e "Mr. Wrong - Lezioni d'Amore"

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IPA Can Yaman

Una notizia drammatica e improvvisa, quella che giunge dalla Turchia, e che ha già scosso gli appassionati delle irriducibili serie turche di Canale5. Ece Irtem, talentuosa e amatissima attrice turca, è scomparsa prematuramente all’età di soli 35 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita il 15 giugno all’interno della sua residenza situata nel quartiere di Kadikoy, a Istanbul. Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile tra i familiari, i colleghi di set e i tantissimi spettatori che avevano imparato ad apprezzarla anche in Italia, dove le produzioni della vicina penisola anatolica riscuotono ormai da anni un successo clamoroso.

La notizia del decesso ha fatto rapidamente il giro della Rete, scatenando un’ondata di incredulità e profonda commozione, soprattutto perché l’artista si mostrava piena di vita e legatissima al suo pubblico fino a pochissimi giorni prima del drammatico epilogo.

Il cordoglio dei colleghi e il dolore di Can Yaman

Tra i primi a manifestare pubblicamente il proprio sconcerto e un dolore immenso è stato il divo internazionale Can Yaman. I due attori avevano condiviso il set e una stretta sinergia professionale lavorando fianco a fianco nella celebre commedia romantica Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Yaman ha voluto affidare ai social il suo personalissimo addio, pubblicando nelle sue storie di Instagram una toccante fotografia in bianco e nero che lo ritrae insieme a Ece, accompagnata semplicemente dall’emoticon di un cuore infranto.

Un gesto privo di ogni clamore ma che dimostra il legame ancora solido tra di due artisti, a cui si è unito anche il messaggio di Eda Ece, celebre interprete del personaggio di Yildiz in Forbidden Fruit, che ha espresso sulle piattaforme digitali tutta la sua devastazione per la perdita di una collega stimata e di un’amica preziosa.

Una carriera brillante spezzata troppo presto

Nata nel 1991, Ece Irtem aveva manifestato una grande passione per l’arte drammatica sin dalla più tenera età. Dopo aver coronato il suo percorso di studi accademici conseguendo la laurea presso l’Università di Yaşar, si era tuffata con dedizione nel mondo della recitazione, inanellando ruoli di rilievo in alcune delle produzioni televisive più esportate e di successo degli ultimi anni, tra cui ritroviamo titoli popolarissimi come Forbidden Fruit, il già citato Mr. Wrong e il recente dramma The Family.

La sua scomparsa sembra ancora più dolorosa se si guarda alla sua recente quotidianità: solo poche settimane fa, nel corso del mese di maggio, l’attrice aveva coronato il sogno di fare un viaggio in Italia, una terra che amava profondamente. Gli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram la ritraevano sorridente, circondata dalla bellezza e felice di immortalare i momenti più belli della sua vacanza. Immagini che oggi assumono gusto amaro di un addio che si è consumato troppo presto.