Palinsesti Prime Video 2026/2027, nuovi film e serie. Torna The Traitors con Alessia Marcuzzi

Prime Video celebra i suoi primi 10 anni in Italia con nuove produzioni originali, grandi ritorni e un ricco parterre di star del cinema e della tv

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Luca Dammicco Alessia Marcuzzi ai Palinsesti Prime Video

Prime Video spegne dieci candeline in Italia e rilancia la sfida dello streaming con un catalogo sempre più ricco di produzioni originali. Nel corso dell’evento Prime Video Presents Italia 2026, la piattaforma di Amazon ha annunciato nuovi film, serie tv e show, oltre ai rinnovi dei titoli di maggior successo e alle anticipazioni sui progetti più attesi dei prossimi mesi.

Tra le novità spiccano i nuovi film con Alessandro Borghi, Sabrina Impacciatore, Greta Scarano e Michele Morrone, ma anche le serie con Can Yaman, Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon. Confermati inoltre il ritorno di The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi, The 50 e della serie Pesci Piccoli dei The Jackal.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare i primi dieci anni di Prime Video nel nostro Paese, un percorso che ha trasformato la piattaforma in uno dei principali investitori nell’audiovisivo italiano.

Da Can Yaman ad Alessandro Borghi: i film e le serie in arrivo

Tra gli annunci più importanti c’è Come distruggere l’ex, commedia romantica con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini, che racconta la vendetta sentimentale di una programmatrice di una dating app convinta di poter controllare l’amore attraverso gli algoritmi.

Cambia completamente atmosfera Un’altra madre, thriller psicologico diretto da Francesco Carrozzini con Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi e Carlotta Gamba, ambientato in un inquietante ritiro terapeutico dove il confine tra guarigione e follia diventa sempre più sottile.

Prime Video ha poi mostrato le prime immagini di Masterplan, action internazionale con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo, in arrivo il 16 ottobre, e ha confermato entro la fine dell’anno l’uscita de Il Ministero dell’Amore, la commedia firmata dagli autori di Boris con Pif, Corrado Guzzanti e Alessandra Mastronardi.

Tra i progetti più attesi del 2027 figurano anche Blame it on Rome, commedia romantica girata in inglese con Michele Morrone e Gabrielle Union, e Love Me Love Me 2, secondo capitolo della saga nata dai bestseller di Stefania S., accompagnato da uno speciale dedicato al fenomeno social della serie.

Sul fronte delle fiction arrivano invece Bro, comedy con Can Yaman e Giovanni Nasta, Due cuori in affitto, tratto dal romanzo di Felicia Kingsley con Giacomo Gianniotti, Il giorno perfetto con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon, oltre a Ingorgo, serie corale diretta dagli YouNuts! con un cast che comprende Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone e Gian Marco Tognazzi.

Tornano The Traitors, The Jackal e cresce l’offerta sportiva

Accanto alle novità non mancano le conferme. Prime Video ha ufficializzato la seconda stagione di The Traitors Italia, ancora una volta condotta da Alessia Marcuzzi.

Nel cast dell’adventure game troveremo questa volta: Giulia Salemi, Gianluca Torre, Lorella Cuccarini, Francesca Barra, Awed, Biondo, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Mario Ermito, Camihawke, Daniele Gattano, Valentina Nappi, Pasquale La Rocca.

Torneranno su Prime Video inoltre The 50 e Pesci Piccoli, la comedy dei The Jackal, arrivata alla terza stagione. Aggiornamenti sono arrivati anche per Postcards from Italy, serie internazionale con Nicole Wallace, e per Super Market, nuova comedy ambientata in un supermercato di periferia che debutterà il 17 luglio.

Lo streaming di Amazon continua inoltre a investire nello sport. Resterà infatti l’esclusiva del miglior match del mercoledì di UEFA Champions League fino al 2031, mentre prosegue anche l’accordo con la NBA, che garantirà agli abbonati partite di regular season, playoff e Finals nelle prossime dieci stagioni.

Prime Video punta sempre di più sulle produzioni italiane

Nel corso della presentazione, Prime Video ha sottolineato il percorso compiuto in Italia negli ultimi dieci anni, passando dalle prime produzioni locali a un catalogo di Original italiani tra i più ricchi d’Europa.

La strategia resta quella di affiancare titoli internazionali a produzioni capaci di raccontare storie italiane con un respiro globale, grazie alla collaborazione con alcune delle principali case di produzione e ai talenti più richiesti del cinema e della televisione.

L’obiettivo è consolidare ulteriormente la presenza nel mercato dello streaming, offrendo un catalogo sempre più vario che spazia dalle commedie ai thriller, passando per serie romantiche, show d’intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta.

Con il nuovo slate 2026, Prime Video conferma così la volontà di rafforzare il proprio ruolo nel panorama dell’audiovisivo italiano, puntando su produzioni originali, grandi nomi e un’offerta pensata per raggiungere non solo il pubblico nazionale, ma anche quello internazionale.