Alessia Marcuzzi, il balletto virale sui social divide i fan: “Alla tua età farei altro”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alessia Marcuzzi

Bella, solare e spontanea, da sempre Alessia Marcuzzi usa i suoi canali social per condividere scatti e spaccati di vita quotidiana e ogni tanto si lascia andare anche a momenti ironici che non sempre i fan colgono a pieno.

Proprio com’è accaduto recentemente, quando la conduttrice di The Traitors Italia ha ceduto alla tentazione del tormentone social del momento, pubblicando su Instagram un video in cui si muove in un divertente balletto sulle note di Let Me Be, la canzone che nelle ultime settimane ha conquistato TikTok e Instagram, dando vita a una vera e propria sfida virale.

Molti fan hanno apprezzato la sua spontaneità e anche alcuni vip hanno commentato il video sottolineando la bellezza di Alessia: tuttavia non sono mancati i commenti seccati di alcuni utenti che sono stati tutt’altro che lusinghieri.

Alessia Marcuzzi, il balletto sulle note di Let Me Be non convince tutti

Alessia Marcuzzi sembra proprio non temere il passare del tempo: nei suoi scatti social appare sempre giovane e fresca nonostante abbia oltrepassato la soglia dei 50 anni e, complice il suo aspetto sbarazzino, la conduttrice non manca di cimentarsi ogni tanto anche con i tormentoni virali che appartengono a ben altre generazioni.

Proprio com’è accaduto con l’ultimo video pubblicato su Instagram dove Alessia appare rilassata e sorridente, con un top rosso fuoco che esalta la sua abbronzatura estiva e un paio di jeans a gamba larga dal gusto casual chic. Nessuna ricerca della perfezione, ma tanta spontaneità, come lei stessa ha sottolineato nella didascalia che accompagna il post: “Ci sono cascata anche io… lo so, sono un po’ negata, ma non potevo resistere”. Una frase autoironica che ha subito conquistato molti follower.

In poche ore il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Tantissimi fan hanno applaudito la leggerezza della conduttrice, sottolineando quanto riesca ancora oggi a trasmettere energia e positività, e non sono mancati i complimenti per la sua forma fisica e per la naturalezza con cui si mette in gioco sui social, senza prendersi troppo sul serio.

Come spesso accade, però, accanto ai messaggi di affetto sono arrivati anche quelli più critici: alcuni utenti hanno commentato in modo poco gentile, sostenendo che la conduttrice avrebbe “altro da fare” invece di seguire le tendenze del web. Tra le osservazioni più discusse spicca quella di un follower che le ha scritto: “Alla tua età farei altro, credimi”.

Critiche che, tuttavia, sembrano non aver scalfito il clima positivo che circonda il post. Alessia continua infatti a mostrarsi autentica e divertita, dimostrando ancora una volta di non avere paura di mettersi in gioco e di cavalcare i trend del momento con il sorriso.

Alessia Marcuzzi tra mare e la storia con Thiago Schietti

Nonostante i risultati divisivi sui social, Alessia Marcuzzi si sta godendo comunque un momento molto bello in amore: lo scorso maggio la conduttrice si era concessa alcuni giorni di relax in Brasile e, anche qui, aveva condiviso sui social alcuni scatti dei paesaggi da cartolina che stava visitando. A catturare l’attenzione in questo caso però non era stata soltanto la bellezza della celebre Praia do Sancho, considerata da molti una delle spiagge più belle del pianeta, ma soprattutto la presenza accanto a lei di Tiago Schietti, l’imprenditore italo-brasiliano che da qualche mese viene indicato come il suo nuovo compagno.

Già nelle settimane precedenti alcune fotografie pubblicate dai settimanali di gossip avevano immortalato Alessia e Tiago insieme durante una romantica fuga a Venezia, ma la vacanza in Brasile deve aver segnato una svolta perché era stata la stessa Marcuzzi a condividere un momento della sua villeggiatura con Thiago, alimentando inevitabilmente la curiosità del pubblico.

Riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, Tiago Schietti lavora nel settore degli investimenti e del real estate, ma coltiva anche una grande passione per il jiu-jitsu brasiliano. Per il momento i diretti interessati continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro storia, ma chissà che l’estate 2026 non ci porti qualche altro succoso gossip.