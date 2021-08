Gaetano Curreri, gli Stadio aggiornano i fan dopo l’infarto: come sta

editato in: da

È stato un grande spavento, ma per fortuna il peggio sembra essere passato. Gaetano Curreri sta meglio e i fan degli Stadio (ma non solo) possono tirare un sospiro di sollievo. Il cantante ha superato l’infarto che gli aveva provocato un malore durante un concerto: dietro le quinte dello show con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto, venerdì 30 luglio, si era accasciato ed era svenuto.

La corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva, con il messaggio condiviso dalla band sulla pagina Facebook ufficiale in piena notte: “Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto. Buonanotte”.

Come promesso, a poco più di 24 ore dallo spavento iniziale, gli Stadio hanno pubblicato un nuovo messaggio con il quale tranquillizzano i fan e rassicurano sulle condizioni di salute di Gaetano Curreri.

Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora Grande era stato lo spavento, considerato che Curreri era già stato colpito da un ictus nel 2003 e che altre due volte era caduto dal palco durante dei concerti. Nelle ore in cui si attendevano informazioni sulle sue nuove condizioni, in rete si era già diffuso un hashtag di sostegno, condiviso da fan, amici e tanti altri artisti, uniti al grido di #ForzaGaetano. Tra questi anche Vasco Rossi che sul suo profilo Instagram aveva condiviso uno scatto che li ritrae insieme accompagnato dal messaggio: “Sei una roccia”.