Fedez di nuovo in ospedale per un’emorragia interna: come sta ora

Fedez sta male: è stato ricoverato di nuovo in ospedale. A farlo sapere l’ex marito di Chiara Ferragni sui social, dove ha provato a sdrammatizzare la situazione. Solo poche ore prima il rapper si trovava in studio di registrazione a lavorare ad alcuni arrangiamenti dei suoi successi per un dj set annunciato qualche giorno fa. Poi il malore, molto probabilmente nella notte, e la corsa in ospedale.

Fedez sta di nuovo male: è stato ricoverato in ospedale

“Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne”, ha scritto Fedez in una storia su Instagram postando una foto che lo ritrae su un letto d’ospedale. Volto coperto con una mano, mentre con l’altra tiene le dita alzate in segno di vittoria, come a provare che ce l’ha fatta pure questa volta anche se la paura è tanta.

Federico Lucia ha poi condiviso alcune strofe della sua nuova canzone: “Pensare che l’ho scritta ieri notte”, ha ammesso. Pochi minuti dopo aver buttato giù nuovi versi l’artista si è dunque sentito male. Il pezzo in lavorazione sembra ancora una volta rivolto all’ex moglie Chiara Ferragni, al quale Fedez ha dedicato già Sexy Shop, il featuring con l’amico Emis Killa.

“Sbagli se pensi che non ho mai amato – recita la nuova presunta canzone – Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, I buchi allo stomaco che mi son fatto, Per tutto lo schifo che ho accumulato”. Più che evidenti i riferimenti all’imprenditrice digitale e alla sua cerchia di amici e collaboratori che Fedez sopportava a fatica.

Nelle storie successive i ringraziamenti allo staff medico (con frecciatina): “Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle“.

Fedez e l’emorragia interna, i problemi di salute del cantante

Negli ultimi anni Fedez ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà legate alla sua salute. Prima ha scoperto, per fortuna in tempo, di avere un tumore al pancreas; poi è finito in ospedale per un’ulcera che gli ha provocato due emorragie interne. Ad ottobre 2023 l’artista è stato operato di nuovo. Per il momento non è chiaro da cosa sia dipesa l’ultima emorragia interna. Anche lo scorso maggio Fedez ha avuto alcune complicazioni mai precisate.

L’ultimo anno è stato decisamente intenso per l’ex giudice di X Factor: il pandoro gate, la separazione da Chiara Ferragni, il trasloco in una nuova casa a Milano, la presunta rissa con Cristiano Iovino, le critiche per la liaison con la giovane modella francese Garance Authié (scaricata di recente per un’affascinante mora). Mesi complicati che hanno messo sotto pressione Fedez che, nonostante il chiacchiericcio, ha provato a condurre una vita normale anche per il bene dei piccoli Leone e Vittoria, che restano la sua priorità.

Inoltre il 34enne non ha mai nascosto di soffrire di problemi di salute mentale: “Sono arrivato al punto di prendere sette psicofarmaci tutti insieme fino a quando un antidepressivo mi ha dato, come effetto collaterale, balbuzie. – ha raccontato in passato – Mi sono spaventato e ho smesso tutti i farmaci di botto, senza scalarli, creando il cosiddetto effetto rebound con conseguenze pesantissime: avevo crampi alle gambe, sono stato dieci giorni a letto senza potermi alzare, non distinguevo la realtà dai sogni, un’esperienza orribile”.