Fedez e Giulia Honegger, il bacio che ufficializza la storia. Ferragni: “Freedom”

Nell’epoca dei social, in cui i vip condividono spesso momenti decisivi della propria vita personale e professionale via Instagram o TikTok, finché non condividi qualcosa di decisivo sui tuoi canali vuol dire che non è ancora così importante o sicuro. Per questo fa decisamente notizia sapere che Fedez ha voluto invece ufficializzare la sua nuova vita con Giulia Honegger pubblicando sul suo profilo Instagram lo scatto di un bacio.

Il rapper sembra aver messo la parola fine alla lunghe e tumultuose vicende che lo hanno visto coinvolto nell’ultimo anno e mezzo, da quando lui e Chiara Ferragni si sono detti addio. E mentre lei si gode la libertà della vacanza da single con i figli, Fedez sembra aver ritrovato (finalmente) l’amore.

Fedez e Giulia Honegger, la nuova vita insieme passa anche dai social

Ci siamo: è arrivata la conferma ufficiale via social che Fedez e Giulia Honegger sono una coppia: a confermarlo è lo stesso rapper che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono in momenti di vita quotidiana, semplici e complici, con la giovane fidanzata.

“Non può piovere sempre” ha scritto Federico Lucia a corredo delle foto che lo ritraggono in vari momenti della sua estate, anche mentre bacia appassionatamente la sua nuova fidanzata, dimostrando così che le cose tra i due sono più serie che mai.

Proprio pochi giorni fa si è concluso in via ufficiale il suo matrimonio con Chiara Ferragni attraverso una sentenza di divorzio del Tribunale di Milano che il 21 luglio ha messo definitivamente la parola “fine” alla loro storia. Un accordo consensuale siglato con maturità e riservatezza che sembra proprio aver dato il via alla nuova vita di entrambi.

Fedez infatti, dopo un periodo veramente intenso e per nulla semplice, in cui è passato da un eccesso all’altro e in cui gli sono state affibbiate diverse storie – tra cui quella ripetutamente smentita con la cantante Clara – sembra finalmente aver ritrovato l’amore e la serenità di cui aveva bisogno.

Dopo la tumultuosa esibizione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Battito, con il quale aveva anche denunciato una situazione di salute fisica e mentale difficile suscitando la preoccupazione di tutti, ma portando sul palco dell’Ariston il suo riscatto umano, Fedez sembra ora felice accanto a Giulia Honegger e non si nasconde più. Anzi, sancisce ufficialmente l’inizio della nuova relazione anche sui social, lasciando così che i fan siano partecipi della loro gioia.

Ovviamente non sono mancati i commenti e molti, in modo malizioso, non hanno perso tempo a far notare le differenze estetiche non la Ferragni, dichiarando la Honegger molto più bella dell’ex moglie del rapper.

Con loro, negli scatti che immortalano la nuova coppia durante questa lunga estate, anche l’inseparabile Silvio, il cane di Fedez, anche lui conquistato da Giulia che non perde occasione per coccolarlo con affetto.

IPA

Fedez sta con Giulia, Chiara Ferragni si gode i figli e la libertà ritrovata

Mentre Fedez si gode la sua estate con Giulia, tra affetti ritrovati, momenti dedicati alla musica e agli amici, e baci appassionati, Chiara Ferragni sembra stare sperimentando una nuova dimensione di libertà.

La fashion influencer infatti si trova in vacanza tra Ibiza e Formentera con alcuni amici stretti e i due figli, mentre si gode tramonti mozzafiato, cene chic e outfit total white che hanno già fatto il giro del web.

Ovviamente non manca di postare sui suoi profili social i vari momenti della vacanza, come uno degli ultimi scatti in cui mostra un costume one piece rosa caramella e sfoggia una treccina multicolor – la sua summer braid – che condivide orgogliosamente con i propri bimbi.

Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale si sussurra però un improvviso ed inaspettato riavvicinamento, Chiara Ferragni celebra la fine ufficiale del matrimonio con Fedez assaporando la libertà dalle isole Baleari, godendosi i suoi figli e i momenti di serenità ritrovata insieme agli affetti più stretti. Nelle storie di Instagram infatti la Ferragni sembra essere tornata quella di sempre, e non mancano scatti super fashion di make up e borse super griffate: lo scoop che gira in queste ore, riguardante il cachet richiesto per ogni singola storia social, sembra non scalfirla nemmeno.