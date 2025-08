Chiara Ferragni, il look total white illumina la vacanza tra Ibiza e Formentera

Chiara Ferragni in vacanza con i figli tra Ibiza e Formentera incanta con i suoi look minimal e glamour, puntando spesso sul romantico total white

Chiara Ferragni non sbaglia un colpo: quando si tratta di look, che sia per un evento formale, un red carpet super glamour o una vacanza dal sapore esotico, la regina delle fashion influencer italiane trova sempre la chiave di stile giusta.

Questa volta la Ferragni ha optato per alcune delle mete estive più gettonate, ovvero Ibiza e Formentera: le isole delle Baleari sono diventate dunque la cornice perfetta per giornate tra relax, mare e colori intensi, da vivere a ritmo slow ma sempre instagrammabile. Qui, in compagnia degli affetti più cari e degli inseparabili figli Leone e Vittoria, si sta godendo le ferie estive sfoggiando alcuni outfit davvero da manuale della perfetta vacanza al mare.

Chiara Ferragni, il completo total white con le ballerine mesh

Dopo essere rientrata dal Messico, dove si è recata per alcuni impegni professionali e dove ha ufficialmente rilanciato lo slip dress come abito must-have dell’estate 2025, interpretandolo in una sensuale versione con pizzo e maxi spacco laterale, Chiara Ferragni è ora pronta a godersi le sue vacanze.

Volata alla volta delle Isole Baleari e, in particolare, Ibiza e Formentera, la regina delle influencer sembra ormai aver chiuso il capitolo “amore” dopo la fine della storia con Tronchetti Provera con il quale aveva iniziato una liason dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Fedez.

Prima di Ibiza, Chiara aveva già trascorso qualche giorno di pausa per rigenerarsi in quella che è da diversi anni una delle sue mete preferite, ovvero il Lago di Como, ma rientrata a Milano si è dedicata alla consueta sessione di shopping puntando con sicurezza all’acquisto di uno degli accessori del momento, ovvero i Labubu, per farne dono ai suoi figli.

E proprio a Leone e Vittoria ha poi dedicato la sequenza di numeri che si è fatta tatuare sulla schiena prima di partire alla volta delle Baleari, imprimendo sulla sua pelle le date di nascita dei suoi bambini.

Poi è volata in quel di Ibiza dove, facendo la spola con Formentera, passerà le sue vacanze all’insegna del relax e della famiglia: con lei infatti ci sono solo i suoi figli e alcuni amici stretti. Proprio per una delle sue uscite ibizenche, l’influencer ha scelto un outfit perfetto per la vita isolana, come sempre chic e ricercato: si tratta di un completo total white con il quale è andata a cena insieme ad un’amica e agli inseparabili figli nel ristorante La Torre vicino San Antonio.

Canotta bianca super semplice, gonna morbida e leggera e ai piedi delle originali ballerine mesh a rete firmate Alaia, ma soprattutto, gioielli importanti in turchese che la fanno brillare come non mai. Un look che ha raccolto consensi unanimi per la sua fresca semplicità.

Chiara Ferragni, vacanze da single dopo la fine della storia con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni si gode dunque le sue vacanze da single dopo la fine della storia con l’imprenditore erede del gruppo Pirelli, Giovanni Tronchetti Provera. Una liason che era iniziata ufficialmente a fine ottobre 2024, quando i due erano stati fotografati mentre si scambiavano un bacio ad una festa di Halloween.

Nei mesi successivi, la coppia era stata avvistata insieme in varie occasioni, spesso in vacanze al lago o fuori città, integrando nel legame i figli di Chiara, Leone e Vittoria. Ad un certo punto si era anche vociferato di una possibile volontà di allargare la famiglia con un terzo figlio e il gossip si era scatenato immaginando una Chiara Ferragni già in dolce attesa.

Nonostante l’apparente serietà della relazione, però pian piano era emerse delle tensioni familiari: la famiglia di Giovanni sembrava non vedere di buon occhio l’unione, e i litigi con i media iniziarono a diventare sempre più frequenti. A maggio era arrivata la notizia della rottura definitiva: la rivista Chi aveva pubblicato delle foto di Giovanni che sembrava addirittura essersi riavvicinato alla sua ex‑moglie.

Dunque dopo settimane di gossip e aspettative sulla loro vita insieme, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avevano deciso di chiudere la loro storia, segnando la fine di un capitolo sentimentale nato in un momento delicato per entrambi e caratterizzato da pressione mediatica e dinamiche complesse. Ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo visto che proprio in questi giorni i due sembrerebbero essersi riavvicinati.