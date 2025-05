Fonte: Getty Images Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e l'ex moglie

Non è durata neppure un anno la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Nata sotto i migliori auspici, la relazione non ha retto alla prova del tempo. E soprattutto agli obiettivi di vita totalmente diversi, che avrebbero allontanato sempre di più l’imprenditrice digitale dal ricco manager, erede di una delle famiglie più importanti e facoltose d’Italia. Fino alla rottura definitiva in cui pare abbia avuto un certo peso anche Nicole Moellhausen, ex di lui e madre dei suoi tre figli.

Perché Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati

A riportare i retroscena dell’addio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ancora una volta Gabriele Parpiglia, giornalista da sempre ben informato circa le questioni della coppia. O meglio dire ex.

L’influencer si sarebbe allontanata dal figlio di Marco Tronchetti Provera perché lei sognava qualcosa di più di una semplice frequentazione. A quanto pare una vera e propria famiglia. Un sogno non condiviso da lui.

“La Ferragni voleva, anzi desiderava, a tutti i costi la convivenza ma lui non era pronto a questo passo. Prima ha detto sì, poi no, alla fine no”. Dopo questa titubanza, Chiara non ne avrebbe più voluto sapere, almeno per il momento, poiché sarebbe rimasta troppo scottata.

C’è poi un retroscena “che nessun giornale ha mai scritto ad oggi”, ha precisato Parpiglia. Ovvero, “Tronchetti Provera non ha mai divorziato, ma si è separato dalla sua ex compagna Nicole Moellhausen, da cui ha avuto tre figli. E questo passaggio è fondamentale, perché Chiara, dopo l’illusione da bolla di sapone dei Ferragnez, voleva a tutti i costi una nuova famiglia”.

Chi è l’ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera è stato sposato a lungo con Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche, che l’ha reso padre di tre bambini. I due erano convolati a nozze nel 2016, quando lei era già in attesa del primo figlio.

La cerimonia è stata celebrata su una spiaggia in Messico, sotto un arco di bambù, con tutti gli ospiti vestiti di bianco. Anche la Moellhausen è attiva nel campo dell’imprenditoria.

La separazione tra i due è avvenuta nel 2023, per volere di Nicole: pare che sia stata infatti lei a lasciare Giovanni. Quest’ultimo avrebbe sofferto parecchio per la fine di questa relazione.

In vendita la casa di Chiara Ferragni a CityLife

Sembra, inoltre, che il desiderio di convivenza di Chiara Ferragni si legherebbe anche alla sua situazione professionale. Da tempo infatti sembra che la 38enne stia provando a vendere la sua casa di Milano a Citylife, quella acquistata quando era ancora sposata con Fedez e dove la coppia ha vissuto solo qualche mese prima della separazione.

Nelle scorse settimane l’imprenditrice digitale aveva esultato per l’acquisizione delle quote della sua società ma, stando a quanto assicura sempre Parpiglia, “nel diventare responsabile della sua società, si porta sul groppone anche i debiti della società stessa che non fa utili ormai da due anni, che ha tagliato personale, che ha cambiato e/o venduto gli uffici ma soprattutto, ripetiamo, che ha debiti“.

“Questa somma è ingente e Chiara sarà costretta per forza di cose a vendere la sua casa di proprietà comprata a 14 milioni di euro e oggi valutata 25 milioni di euro, per respirare e ripartire. In più, ricordiamo che c’è in piedi il procedimento per truffa aggravata che può offrire nuovi spunti negativi”.