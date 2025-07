Chiara Ferragni torna con Tronchetti Provera ma “deve rispettare una regola”

È di nuovo amore tra l'imprenditrice digitale e il top manager anche se lei è costretta a seguire alcune rigide direttive per rispettare la facoltosa famiglia di lui

Chiara Ferragni è tornata tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera. Dopo l’allontanamento delle ultime settimane, e lui che è stato addirittura paparazzato con l’ex moglie, la coppia si è ricomposta. Sempre però con grande discrezione. Anzi, pare che questa volta all’imprenditrice digitale sia stata imposta una rigida regola da parte della famiglia del top manager, tra le più influenti e in vista in Italia.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati insieme

La notizia del riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è stata data qualche giorno fa da Gabriele Parpiglia che ha raccontato di un romantico weekend in Toscana.

Ora è sempre lo stesso giornalista ad aggiungere il dettaglio sulla loro relazione che però avrebbe delle “rigide regole” riguardanti la privacy. Tema da sempre molto caro al clan Tronchetti Provera.

“Prosegue la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera – ha scritto Parpiglia nella sua newsletter – I due sono tornati insieme ‘in love’ e qualche sera fa erano a cena al locale THE HUT (Silvaplana-Svizzera) per il compleanno di una cara amica di lui”.

Ma, ha aggiunto il cronista, “le regole restano sempre le stesse: nessuna foto insieme e infatti Tronchetti non può apparire sui social di lei, ma con il gruppo sì e per Chiara si improvvisa barman… d’amore”.

Per il momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati ma l’ultimo post social della Ferry parla piuttosto chiaramente. La 38enne ha infatti condiviso su Instagram alcune foto a Silvaplana, molto probabilmente scattate dall’amore ritrovato. E con il quale ha ritrovato un certa serenità in un periodo piuttosto complesso.

Perché Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si erano lasciati

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati insieme qualche mese prima di dirsi addio, anche se non si è trattato di una situazione definitiva. A quanto pare la loro relazione non era ben vista né dai parenti né dagli amici più stretti del rampollo che avrebbero comunicato la notizia “in toni gioiosi, festanti: una liberazione”. O almeno così hanno sussurrato più fonti.

La più felice dell’allontanamento pare sia stata Cecilia Pirelli, madre di Giovanni, che non avrebbe mai visto di buon occhio la storia del figlio con l’ex moglie di Fedez.

La pressione familiare, unita alla pressione mediatica, avrebbe mandato in crisi la coppia, che avrebbe optato per una separazione. Anche se potrebbero esserci stati altri motivi dietro il loro allontanamento. Secondo Parpiglia, infatti, la Ferragni “voleva, anzi desiderava, a tutti i costi la convivenza ma lui non era pronto a questo passo”, e addirittura voleva allargare la famiglia, “chiedendo a Giovanni un figlio”.

Se Chiara Ferragni ha avuto da Fedez Leone e Vittoria, che ormai stanno crescendo lontano dai riflettori, Tronchetti Provera ha avuto ben tre eredi da Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche.

Questioni – convivenza e bebè – sicuramente importanti che attualmente restano in stand by e di cui forse si parlerà in futuro. Molto probabilmente Chiara ha deciso di mettere da parte certe richieste e vivere con Giovanni un amore senza troppe aspettative, da vivere giorno dopo giorno, cogliendo l’attimo.