Chiara Ferragni, Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si incontrano

Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si sono incontrati di fronte alla scuola di Leone e Vittoria, figli del rapper e di Chiara Ferragni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez e Giovanni Tronchetti Provera

Un faccia a faccia inaspettato e – probabilmente – anche piuttosto imbarazzante: è quello che vede protagonisti Fedez e Giovanni Tronchetti Provera. L’ex marito di Chiara Ferragni e il suo nuovo compagno infatti si sono incontrati per caso di fronte alla scuola di Leone e Vittoria.

L’incontro fra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera

A svelarlo è il settimanale Oggi che ha pubblicato gli scatti che raccontano l’incontro. Nelle immagini Tronchetti Provera sorride, mentre Fedez appare un po’ teso. Testimoni hanno però raccontato che, nonostante tutto, l’atmosfera era abbastanza distesa. Sembra infatti che, dopo le liti, gli attacchi a distanza e le frecciatine, Fedez e Chiara Ferragni siano riusciti a trovare un equilibrio per il bene dei figli, anche grazie alle loro nuove storie d’amore.

Chiara Ferragni è tornata fra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera dopo una breve separazione. Il manager infatti si era allontanato dall’influencer a causa delle pressioni della famiglia di lui e dell’eccessiva attenzione mediatica. Poi la scelta di riprovarci e una vacanza magica a Ibiza, segnata anche dalla prima foto di coppia pubblicata su Instagram. Anche Fedez, archiviato l’amore impossibile per Angelica Montini, ha voltato finalmente pagina. Il cantante oggi è felice accanto a Giulia Honegger, esperta di moda e imprenditrice.

Di fronte alla scuola di Leone e Vittoria – e ai rispettivi ex coniugi – Tronchetti Provera e Chiara Ferragni si sono comportati proprio come una coppia, confermando l’esistenza di una storia solida e importante.

In che rapporto sono Chiara Ferragni e Fedez

Sembrava impossibile, ma Chiara Ferragni e Fedez sono riusciti a trovare un equilibrio dopo la bufera mediatica che li aveva travolti in seguito al loro divorzio. A scatenarla le rivelazioni di Fabrizio Corona che aveva svelato la storia parallela del rapper con Angelica Montini e i suoi dubbi riguardo le nozze con l’influencer. Una prova durissima per Chiara che si era sfogata su Instagram, raccontando la sua verità.

Poi un lungo silenzio e il tentativo, da parte di entrambi, di ripartire dalle macerie di quel matrimonio. Entrambi ci sono riusciti, anche se in modo diverso. Fedez si è concentrato sulla musica e sul suo lavoro, affrontando la sfida di Sanremo e collaborando con Clara, prima di innamorarsi di Giulia Honegger. Lei, imprenditrice ed esperta di moda, sembra essere la persona giusta per il cantante, l’unica che è riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Chiara Ferragni si è rialzata dopo il Pandoro Gate e il divorzio con grande coraggio e determinazione, dimostrando ancora una volta di essere una professionista e una donna di grande carattere. Si è concentrata sui figli e sulla sua attività, costruendo un nuovo rapporto d’amore che oggi sembra solido e sereno. Anche il rapporto con Fedez, con il tempo, è migliorato.

I due si sono lasciati alle spalle i rancori del passato per pensare solo al bene di Leone e Vittoria. Hanno infatti raggiunto in pochissimo tempo un accordo per l’affidamento condiviso. Secondo quanto stabilito non ci saranno assegni di mantenimento, ma Fedez dovrà farsi carico delle spese sanitarie, sportive e scolastiche dei figli.