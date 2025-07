Ritorno di fiamma fra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: la foto su Instagram e l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sarebbe tornato il sereno fra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera che, dopo una breve lontananza, si sarebbero ritrovati durante un week end sul lago di Como. A confermare l’indiscrezione ci sarebbe una foto pubblicata nelle Stories Instagram di Chiara che svelano un letto sfatto, in una camera con vista sul lago.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera di nuovo insieme

A parlare del ritorno di fiamma fra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera è Gabriele Parpiglia. Il giornalista ed esperto di gossip ha infatti rivelato che l’imprenditrice digitale e il manager sarebbero tornati insieme. I due si sarebbero incontrati in una location romantica, sul lago di Como, dove avrebbero trascorso ore d’amore, ricreando il rapporto che avevano interrotto qualche settimana fa.

“Possiamo confermarvi che la passione tra i due è riesplosa ufficialmente, prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto”, ha svelato Parpiglia.

Il giornalista ha anche rivelato che – contrariamente a quanto era stato raccontato – Tronchetti Provera non sarebbe affatto tornato con l’ex moglie Nicole Moellhausen. La marketing director infatti avrebbe respinto qualsiasi tentativo di riconciliazione.

“Così, dinnanzi al muro di Nicole, Giovanni ha trascorso, prima un fine settimana Forte dei Marmi e sembrerebbe, fatto gravissimo, coinvolgendo anche i bambini avuti con Nicole”, ha svelato Parpiglia, secondo cui la Ferragni avrebbe chiesto a Tronchetti Provera di allargare la famiglia: “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?”.

L’amore fra Tronchetti Provera e Chiara Ferragni

Rampollo di una ricca famiglia, Giovanni Tronchetti Provera è entrato nella vita di Chiara Ferragni dopo il divorzio da Fedez. Il manager è rimasto al suo fianco quando è scoppiato lo scandalo legato alle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla storia clandestina di Fedez con Angelica Montini, regalandole il sorriso anche nei momenti più dolorosi e difficili.

La crisi sarebbe iniziata a causa dell’eccessiva pressione mediatica intorno alla coppia e delle pressioni della famiglia di lui, preoccupata per via dell’esposizione sui social di Chiara. I due erano stati paparazzati l’ultima volta a Milano, su uno scooter, dopo una lite seguita da una riconciliazione.

Poi una nuova crisi e un addio che sembrava definitivo per via del presunto ritorno di Tronchetti Provera con l’ex moglie. “Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente – aveva rivelato poco dopo la Ferragni, ospite nel podcast della sorella Valentina, lanciando una sorta di frecciatina all’ex -. Dicono di volerla. Tutti vogliono quella lì forte, indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo, che si fa rispettare, però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa”.

“E sono veramente gli uomini sicuri, che sono gli unici uomini che dovresti avere al tuo fianco – aveva aggiunto -. Perché la maggior parte delle persone dicono di voler questo e una volta che lo trovano, anche in minima parte, poi cercano di renderti più piccola”.