Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati (di nuovo). Lui torna dall’ex moglie

Sarebbe finita nuovamente la storia d'amore fra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera. L'imprenditore sarebbe tornato dall'ex moglie.

Ormai è ufficiale: la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è giunta nuovamente al capolinea. Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, a svelare la fine della relazione sono alcune foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano l’imprenditore mano nella mano con l’ex moglie.

Chiara Ferragni: Tronchetti Provera torna dall’ex moglie

Giovanni Tronchetti Provera è stato infatti paparazzato in atteggiamenti affettuosi con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen, durante una fuga a Portofino insieme ai loro tre figli. Gli scatti mostrano una coppia serena, sorridente e vicina, come se stesse riscoprendo una complicità perduta, con abbracci e gesti dolci che non lasciano spazio a interpretazioni.

Le foto di Portofino sembrano indicare una vera e propria riconciliazione tra Giovanni e Nicole. I due, oltre a passare del tempo con i figli, sono stati immortalati in atteggiamenti affettuosi che fanno pensare ad un tentativo di ricostruire il loro matrimonio. Un gesto che, se confermato, chiuderebbe definitivamente il capitolo con Chiara Ferragni, lasciando spazio a un nuovo equilibrio familiare per Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni single, il viaggio in Colombia con gli amici

Mentre in Italia impazza il gossip sulla sua vita sentimentale, Chiara Ferragni ha scelto di chiudere l’anno con un viaggio all’estero, volando a Medellín, in Colombia, insieme alla sorella Valentina e ad un gruppo di amici fidati. Tra passeggiate per le vie colorate della città, momenti di relax in piscina e partite improvvisate a basket, l’influencer si gode qualche giorno di leggerezza e spensieratezza.

La scelta della Colombia non è casuale. Si tratta di un viaggio che permette a Chiara di staccare completamente dai riflettori, ricaricare le energie e, probabilmente, di riflettere sulla sua vita privata. Anche in questa occasione, l’imprenditrice digitale ha condiviso solo brevi scorci di questa esperienza sui social, senza accennare alla rottura con Tronchetti Provera.

Secondo alcune indiscrezioni, durante la vacanza la Ferragni potrebbe aver fatto anche nuove conoscenze, ma al momento si tratta solo di voci non confermate. Quel che appare certo è la volontà di Chiara di godersi il momento, circondata dagli amici e dalla famiglia, senza lasciarsi travolgere dal clamore mediatico.

Il 2026 si apre quindi per Chiara Ferragni con un mix di libertà, amicizia e nuove esperienze, mentre Tronchetti Provera sembra tornare a concentrarsi sulla sua famiglia d’origine. L’addio sarà definitivo? Già qualche tempo fa i due si erano separati e l’imprenditore aveva ripreso a frequentare l’ex moglie.

Poi, complice un viaggio di Chiara a Ibiza, l’amore era tornato, più forte che mai, tanto che l’imprenditrice aveva scelto di condividere su Instagram una foto che la ritraeva insieme al compagno, ufficializzando la relazione. E mentre Chiara sembra tornata single, Fedez continua a vivere la storia d’amore con Giulia Honegger. I rapporti fra gli ex, dopo le difficoltà iniziali e lo scandalo innescato da Fabrizio Corona, sarebbero tornati buoni per il benessere dei figli della coppia, Leone e Vittoria, che restano per entrambi la priorità assoluta.

