Chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni

Dopo la brillante carriera tracciata sulle orme della sua famiglia, tra le più note in Italia, Giovanni Tronchetti Provera è balzato agli onori della cronaca rosa. Da qualche tempo il manager è vicino a Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa. I due si conoscono da tempo perché i rispettivi figli frequentano la stessa scuola a Milano ma solo di recente il loro legame è diventato qualcosa più profondo. Dopo la separazione da Fedez e la breve liaison con Silvio Campara, la Ferry si è avvicinata molto a Tronchetti Provera Junior, con il quale sta vivendo momenti unici e preziosi. Un interesse già molto importante tanto che Chiara ha presentato Giovanni alla madre Marina Di Guardo e alle sorelle minori Francesca e Valentina.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Classe 1983 (dunque più grande di Chiara Ferragni di cinque anni), Giovanni Tronchetti Provera è un manager di successo del gruppo Pirelli. Figlio di Marco Tronchetti Provera, figura influente nel mondo industriale italiano, ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni ha ereditato una forte propensione per il settore. È il secondogenito dell’ex coppia, che è stata sposata dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila. Da questa unione sono nate anche Giada e Ilaria. Successivamente Marco è stato sposato dal 2001 al 2018 con la soubrette Afef.

Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Giovanni ha seguito le orme paterne: nel 2008 si è laureato in Business Management presso la prestigiosa London English School e fin da subito ha iniziato a mettere in pratica suoi studi con l’azienda di famiglia. Dal 2009 collabora con la Direzione Finance di Pirelli, passando via via a ruoli di maggiore rilievo.

Dal 2017 al 2023 è stato consigliere di Pirelli, mentre da ottobre 2023 è Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport. È anche consigliere della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, nonché dell’Istituto europeo oncologico.

Il patrimonio di Giovanni Tronchetti Provera

Non è possibile quantificare con precisione il patrimonio di Giovanni Tronchetti Provera, indubbiamente un imprenditore di successo. Alcuni dettagli possono però aiutare a farsi un’idea della sua situazione economica. Basti pensare che il padre Marco Tronchetti Provera si è classificato terzo nella classifica dei manager più pagati d’Italia nel 2023, con 19,97 milioni di euro come vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli. Per quest’anno, invece, occupa il quarto posto, con 18,5 milioni di euro.

Nell’impresa di famiglia Giovanni Tronchetti Provera ricopre la carica di vicepresidente Sustainability, New Mobility and Motorsport, ma è anche Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A (profitti per 1,5 milioni di euro nel bilancio separato 2023), amministratore delegato in Camfin S.p.A (fatturato da 89.231 euro nel 2023), in Camfin Alternative Assets S.r.l (fatturato da 33.425 euro nel 2023) e anche in Longmarch Holding S.r.l.

Giovanni Tronchetti Provera è inoltre componente del Consiglio di Presidenza di Assolombarda. Si tratta in ogni caso dell’erede di una delle famiglie imprenditoriali più ricche e di maggiore successo in Italia. Nella classifica stilata da Forbes sulle 100 famiglie imprenditoriali italiane, tenendo in considerazione non soltanto i guadagni ma anche fattori come l’impatto sull’occupazione, ad oggi la Pirelli è al 76° posto.

Chi è l’ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera è stato sposato a lungo con Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche, che l’ha reso padre di tre bambini. I due erano convolati a nozze nel 2016, quando lei era già in attesa del primo figlio. La cerimonia è stata celebrata su una spiaggia in Messico, sotto un arco di bambù, con tutti gli ospiti vestiti di bianco. Anche la Moellhausen è attiva nel campo dell’imprenditoria.

La separazione tra i due è avvenuta nel 2023. Alla fine dell’estate 2024 Tronchetti Provera ha iniziato a frequentare Chiara Ferragni: la coppia è stata paparazzata durante un romantico pranzo sul Lago di Como. Il primo incontro sarebbe però avvenuto a Ibiza, dove pare che i due abbiano avuto l’occasione di conoscersi meglio. Un dialogo intenso e profondo avrebbe velocemente portato alla nascita di qualcosa di più intenso e coinvolgente.