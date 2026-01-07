Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti più complici che mai: il viaggio speciale con Aurora

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Quando si parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, l’atmosfera cambia all’istante e il pubblico diventa subito più attento e anche più nostalgico. Sarà perché loro sono stati una coppia iconica che ha fatto sognare un po’ tutti ed oggi continuano ad essere, seppure ciascuno con la propria vita, dei genitori (e nonni) affiatati e protagonisti di una storia che continua a incuriosire.

Sì perché, a tanti anni di distanza dalla loro separazione, Michelle ed Eros riescono ancora a catalizzare l’attenzione senza bisogno di scandali o colpi di scena e lo dimostra il fatto che basta un viaggio insieme, seppur speciale, per scatenare la fantasia dei fan. Questa volta, però, il gossip lascia spazio a qualcosa di diverso: il loro è stato un viaggio davvero unico che ha visto riunita l’intera famiglia con l’obiettivo di realizzare un sogno che prende forma dall’altra parte del mondo, nientemeno che nel cuore della Nasa.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il viaggio in America che fa sognare

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornano a far parlare di sé, ma questa volta non si tratta di gossip nè di presunti (e sempre smentiti) ritorni di fiamma, bensì qualcosa di più autentico, tenero e sorprendentemente ispirazionale. I due ex, che per anni hanno incarnato una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, si sono ritrovati dall’altra parte dell’oceano per vivere un’esperienza davvero fuori dal comune: una visita esclusiva alla NASA di Houston insieme alla figlia Aurora Ramazzotti.

Un viaggio che profuma di sogni realizzati, famiglia ritrovata e nuove consapevolezze. E che, inevitabilmente, fa sognare anche i fan.

A raccontare l’emozione è stata soprattutto Michelle, che sui social non ha nascosto quanto questo momento fosse speciale per lei. Sin da bambina, ha spiegato, sognava lo spazio, le stelle, le missioni impossibili. Ritrovarsi oggi, da donna adulta e madre, all’interno di uno dei luoghi simbolo dell’esplorazione spaziale, è stato come chiudere un cerchio, ma farlo insieme alle persone più importanti della sua vita ha reso tutto ancora più intenso.

Ma anche Aurora si è dimostrata entusiasta dell’esperienza e ha pubblicato diverse storie Instagram sul suo profilo, spiegando che si trovavano all’interno dello Space Center Nasa Johnson a Huston e mostrando scorci della zona in cui si allenano gli astronauti e anche dove stanno ultimando la preparazione della Stazione Spaziale che andrà in orbita intorno alla luna nel 2027.

A entusiasmare di più la giovane però è sicuramente il messaggio di benvenuto che la Nasa ha proiettato sul maxi schermo della sede, con le foto di Eros e Michelle, i loro nomi ed un grande Welcome: “Questa cosa mi fa volare” ha scritto profondamente orgogliosa Aurora.

L’esperienza speciale di Aurora, Michelle ed Eros: la famiglia alla Nasa

L’esperienza di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e Aurora è stata dunque davvero speciale, specie perché il gruppo ha potuto accedere a zone normalmente precluse al pubblico, accompagnato da una guida d’eccezione, ovvero l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano. Hanno così potuto visitare sale di controllo, ascoltare dal vivo racconti di missioni spaziali e aneddoti vissuti in orbita e tanto altro lasciandosi coinvolgere come bambini curiosi, scattando foto, facendo domande e ascoltando con attenzione.

Tra i momenti più suggestivi, l’incontro virtuale con un astronauta della Dragon Crew e la visita alla più grande collezione di pietre lunari al mondo, un’esperienza che lascia senza parole anche chi non è appassionato di spazio.

Al di là delle immagini perfette condivise su Instagram, ciò che colpisce è il clima che si respira fatto di serenità, complicità, rispetto. Michelle ed Eros, pur avendo preso strade sentimentali diverse da molti anni, dimostrano ancora una volta quanto sia possibile costruire un equilibrio maturo quando al centro ci sono i figli e l’affetto autentico. Aurora, raggiante, appare perfettamente a suo agio accanto a entrambi, simbolo di una famiglia che ha saputo evolversi senza perdere il legame.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!