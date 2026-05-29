Belen Rodriguez rompe il silenzio: la prima foto su Instagram dopo il ricovero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le vicende degli ultimi giorni, l’intervento della polizia in casa sua e il ricovero in ospedale. La showgirl argentina ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae per la prima volta, dopo giorni di indiscrezioni.

Belen Rodriguez rompe il silenzio

Come sta Belen Rodriguez? La risposta è arrivata proprio dalla showgirl argentina che nelle Stories di Instagram ha pubblicato una foto. Dallo scatto sembra che Belen Rodriguez si stesa in un un letto, con un cuscino dietro la schiena e delle coperte. La showgirl sorride appena e fa l’occhiolino, aggiungendo un piccolo cuore bianco.

Un modo, forse, per mettere fine alle speculazioni sul suo stato di salute che erano circolate negli ultimi giorni. In tanti erano infatti preoccupati per il benessere di Belen dopo la chiamata dei suoi vicini che avevano chiesto l’intervento della polizia e dei Vigili del Fuoco preoccupati dalle grida provenienti dalla casa della showgirl.

In seguito la Rodriguez era stata trasportata in ospedale in “evidente stato di agitazione”, per essere poi dimessa poco tempo dopo. Al suo fianco, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero gli amici più cari, ma soprattutto la sorella Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino.

Quest’ultimo sarebbe stato chiamato dalla polizia e sarebbe subito intervenuto per aiutare Belen e per assicurarsi delle condizioni di Santiago che, per fortuna, non era presente in casa in quel momento.

Attualmente Belen si troverebbe insieme a Patrizia Griffini, sua migliore amica ed ex gieffina che starebbe rispondendo alle chiamate che arrivano sul cellulare della showgirl, rassicurando tutti sul suo stato di salute.

Come sta Belen Rodriguez

Dopo le notizie sui giorni difficili di Belen e le indiscrezioni sulla sua salute, erano arrivate notizie rassicuranti da parte delle persone più vicine alla showgirl argentina. Gli amici della Rodriguez avevano parlato di un semplice “incidente domestico”, riducendo la portata dell’evento e affermando che la conduttrice era semplicemente rimasta rinchiusa nel bagno a causa di una serratura bloccata. Una situazione che aveva spaventato Belen, spingendola a chiedere aiuto.

Anche Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina, aveva raccontato di averla contattata telefonicamente. “Sento spesso Belén e penso che stia molto bene”, aveva detto nel corso di una conferenza stampa, lasciando intendere che le condizioni di salute della showgirl fossero migliorate.

Ora la foto pubblicata nelle Stories da Belen sembra non lasciare dubbi: la conduttrice sta bene ed è nuovamente serena. L’immagine racconta, ancora una volta, la forza di una donna capace di cadere e di rialzarsi, senza paura di svelare le sue fragilità. Di certo servirà tempo, ma la Rodriguez ora si sta prendendo cura di sè, circondata dalle persone più importanti della sua vita.

La foto non riporta commenti, ma solo un piccolo cuore bianco. Più avanti, con molta probabilità, Belen Rodriguez deciderà di parlare e di raccontare quanto è accaduto. Per ora la showgirl pensa a riprendersi per tornare più forte di prima. Lo immaginiamo da quel lieve sorriso e dalla conoscenza del suo carattere combattivo.