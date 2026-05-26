Belen ha lasciato l’ospedale, dove si trova ora. E arriva il messaggio di Cecilia

Come sta Belen Rodriguez, aggiornamenti e novità sul ricovero: dopo il malore che ha fatto scattare l’allarme nel suo appartamento milanese arrivano segnali incoraggianti

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Sospiro di sollievo per Belen Rodriguez e tutti i fan che hanno seguito con apprensione gli ultimi sviluppi sulla vita privata dell’ex moglie di Stefano De Martino. Le condizioni della conduttrice, secondo quanto trapela da ambienti vicini al Policlinico di Milano, sarebbero in netto miglioramento. A tranquillizzare, seppur indirettamente, anche alcuni recenti segnali social condivisi dalla sorella Cecilia Rodríguez.

Come sta Belen, le ultime notizie dopo il ricovero

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Belen Rodriguez sarebbe stata dimessa dopo essere arrivata in ospedale in codice giallo.

Il quadro clinico si sarebbe stabilizzato rapidamente grazie alle cure ricevute, consentendole di lasciare la struttura sanitaria dopo gli accertamenti eseguiti in seguito al forte stato di disorientamento che aveva destato preoccupazione tra i residenti del palazzo in cui vive, nel quartiere Brera di Milano.

La showgirl avrebbe già fatto ritorno nella propria abitazione, dove starebbe trascorrendo queste ore accanto agli affetti più stretti, con l’obiettivo di recuperare serenità ed equilibrio psicofisico dopo lo spavento di questi giorni.

L’allarme è scattato nella mattinata di lunedì, quando alcuni condomini avevano contattato il 112 dopo aver sentito richieste d’aiuto provenire dall’appartamento della sud americana, situato al quarto piano dello stabile.

Stando a quanto ricostruito attraverso fonti dei Vigili del Fuoco, i soccorritori sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso per intervenire rapidamente. La donna sarebbe stata trovata inizialmente sul balconcino dell’abitazione e successivamente nel bagno, dove si trovava sola (non erano presenti i figli Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese).

Fin dai primi accertamenti, le autorità hanno escluso in maniera categorica l’ipotesi di un gesto estremo. Il quadro emerso sarebbe stato piuttosto quello di un improvviso episodio di forte malessere psicofisico: Belen sarebbe apparsa disorientata, confusa e capace di esprimersi soltanto attraverso monosillabi. Dopo essere stata tranquillizzata dal personale intervenuto, avrebbe quindi accettato il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

Un crollo che si inserisce in una fase particolarmente delicata della vita della showgirl, segnata da fragilità personali che la stessa Belen ha raccontato pubblicamente nei mesi scorsi, parlando sui social di depressione e attacchi di panico. A questo quadro si sarebbero aggiunte anche alcune difficoltà sul piano professionale.

La Rodriguez avrebbe vissuto con forte amarezza l’esclusione dalla conduzione della nuova edizione di L’Isola dei Famosi. La decisione avrebbe avuto un impatto emotivo particolarmente pesante sulla conduttrice argentina, che sperava di tornare al reality show che ha lanciato la sua carriera per riprendere in mano le redini del suo percorso televisivo, ormai lontano dai fasti di un tempo.

Il messaggio di Cecilia Rodriguez

Nelle ore successive alla notizia del malore di Belen Rodriguez alcuni utenti hanno letto come un possibile messaggio di vicinanza la storia pubblicata dalla sorella Cecilia Rodríguez, che riportava la frase: “Abbi cura di ciò che si prende cura di te”.

Subito dopo ha condiviso alcuni scatti quotidiani, tra specchi e capi d’abbigliamento: un gesto che per diversi osservatori non sarebbe altro che il tentativo di ridimensionare l’allarme e trasmettere l’idea di una situazione meno grave di quanto ipotizzato inizialmente.

Resta ora l’attesa per eventuali dichiarazioni della stessa Belen mentre fan e follower le augurano una pronta ripresa.