“Belen non condurrà l’Isola dei Famosi 2026”: il nome saltato e quello del primo concorrente

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IPA Belen Rodriguez

Dopo settimane di indiscrezioni, in cui il nome di Belen Rodriguez era dato quasi per certo per la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, adesso le carte in tavola sembrano essere cambiate drasticamente. La showgirl argentina non sembra più essere in lizza, mentre potrebbe esserci un cambio al timone: al suo posto potrebbe subentrare Selvaggia Lucarelli.

L’Isola dei Famosi, il nome di Belen Rodriguez è saltato

Il suo ruolo nella nuova edizione del survival show di Canale5 era quasi dato per certo, ma le trattative sembrano essere saltate. Belen Rodriguez non sarà al timone de L’Isola dei Famosi, così come si è vociferato nelle ultime settimane. La stessa showgirl, ospite di È sempre mezzogiorno, aveva confessato ad Antonella Clerici: “Mi piacerebbe molto perché tra l’altro l’ho fatta come concorrente e capisco benissimo i meccanismi… Si vedrà”, lasciando aperta la possibilità di una conduzione del programma.

Belen infatti ha un legame di lunga data col programma: nel 2008 partecipò come naufraga, esperienza che fece esplodere la sua popolarità e che avrebbe potuto permetterle di ritornare in tv con un ruolo di rilievo.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la rete avrebbe individuato un’altra conduttrice per la nuova : “A differenza di quanto circolato, non sarà Belen Rodriguez la conduttrice della nuova edizione. Il suo nome sarebbe saltato nelle scorse ore. Tra i nomi più accreditati sul tavolo dei dirigenti Mediaset ci sarebbe quello di Selvaggia Lucarelli, reduce dall’esperienza fortunata come opinionista del Grande Fratello“.

Il primo naufrago

Secondo Giuseppe Candela – che cura la rubrica C’è Chi dice – sarebbe stato già scelto anche il primo naufrago di questa nuova edizione. Si tratterebbe di Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island e influencer discusso per la sua passione per la chirurgia estetica, è reduce da un’intervista da milioni di visualizzazioni a Belve e ha partecipato al reality The 50 Italia su Prime Video.

Qualche settimana fa invece erano circolati diversi nomi che potrebbero sbarcare nelle Filippine per una avventura nel survival show: tra i papabili concorrenti potrebbero esserci Carmen Russo, la modella Chiara Basso e il figlio Nicolò Bettarini, anche se al momento il cast rimane ancora avvolto nel mistero.

Le novità della prossima edizione dell’Isola dei Famosi

Se ancora i nomi di conduttrice e naufraghi sono tutti da confermare, quel che è certo è che questa nuova stagione dell’Isola dei Famosi prevede diverse novità, volte a rinfrescare il format e renderlo più accattivante. Lo show non sarà più in diretta e si trasferirà nelle Filippine, per dare maggiore spettacolarità alle prove e all’esperienza dei concorrenti.

Grande cambiamento anche per quanto riguarda lo studio: non ci sarà la live da Milano, ma la conduzione e la produzione si sposterà in loco insieme ai concorrenti, ricalcando il modello di Pechino Express. Inoltre le riprese sarebbero previste tra metà giugno e fine luglio, mentre la messa in onda dovrebbe partire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, nel prime time del lunedì sera di Canale5.