Che fine ha fatto Giorgio Manetti dopo l’addio a Uomini e Donne

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Giorgio Manetti

Un sorriso affascinante che ha ammaliato le donne del Trono Over e che, soprattutto, era riuscito a conquistare l’inquieta e inarrestabile Gemma Galgani: Giorgio Manetti, ribattezzato “Il Gabbiano” nel corso della sua partecipazione a Uomini & Donne, ha sicuramente saputo tenere alta l’attenzione del pubblico di Maria De Filippi che ancora oggi, a distanza di anni, ne sente la mancanza.

Proprio questa mancanza porta gli appassionati a chiedersi che fine abbia fatto: che cosa gli è successo dopo l’addio al programma? Come si è evoluto il suo percorso? E soprattutto, ci sarà ancora spazio nel suo cuore per Gemma o bisogna davvero rassegnarsi al fatto che è tutto finito?

Giorgio Manetti, fascino e caparbietà

Rispondiamo subito alle due domande più pressanti per poi curiosare nella vita di Manetti. In primis, se pensate di rivederlo sul Trono pare che ci sia qualche possibilità: ha recentemente dichiarato che non chiuderebbe totalmente le porte al dating show. Per quanto riguarda la storia con Gemma Galgani, se prima l’uomo escludeva di tornarci, adesso ha dichiarato di averla perdonata e che anche se probabilmente non ci sarà un ritorno di fiamma non esclude di rivederla.

Certo, l’abbandono di Manetti ha lasciato tutti con l’amaro in bocca e rivederlo in scena sarebbe fantastico: classe 1956, nato a Firenze, Giorgio è uno spirito libero ed è sempre stato incredibilmente determinato. Nella vita si è distinto per la sua caparbietà, che lo ha portato a svolgere diversi lavori (compreso quello di barbiere) e a fare una scalata verso il successo diventando imprenditore e manager. A dirla tutta, è stata proprio la sua caparbietà a portarlo a mettersi in gioco e a partecipare a Uomini e Donne.

Il percorso a Uomini & Donne

Per Giorgio Manetti, Uomini & Donne è stata in primis una sfida con sé stesso: nel programma di Maria De Filippi l’imprenditore si è confrontato con molte persone ed è rimasto per un periodo fermo, senza spostarsi da un punto all’altro del globo come ama fare. Di puntata in puntata si è distinto per la sua estrema educazione: Posato e rispettoso, si è fatto intrigare da quella che ai tempi era una Gemma Galgani ben diversa da quella dei giorni d’oggi: più sognante, più serena, meno sensuale e più romantica.

La loro storia è stata subito al centro del Trono, con feroci critiche sulla differenza d’età tra i due: 65 anni lei, 59 lui. Con la sua pacatezza, Manetti ha sempre dichiarato di non dare assolutamente alcun peso all’età e di essere attratto da Gemma nella sua interezza, dal corpo al carattere. La loro love story prosegue per diverse stagioni, non senza siparietti con protagonista l’istrionica Tina Cipollari e anche con una serie di attacchi del pubblico e di Gianni Sperti.

L’abbandono e la nuova strada

Nel 2016, anche per via delle critiche sempre più serrate, Manetti decide che il piccolo schermo non fa più per lui e sceglie di abbandonare il programma. Purtroppo, questo pone fine alla sua storia con Gemma: lui le chiede di andare via insieme, ma la Dama Torinese non accetta. Così, “Il Gabbiano” vola via, deluso dalla donna che aveva amato e che, in seguito, lo ha anche rimpianto dichiarando di aver sperato per un periodo di poterlo riconquistare.

Chiuse le porte di Uomini & Donne, Giorgio Manetti si dedica al suo progetto imprenditoriale, l’agenzia di eventi e spettacolo Giorgio Manetti Lifestyle. Con Gemma i rapporti si fanno prima tiepidi e poi tesi: frequentano ormai mondi differenti e la Dama Torinese, dopo aver dichiarato di amarlo, comincia in realtà a ipotizzare che Manetti parlasse ancora di lei per acquisire ulteriore fama. Dal canto suo, l’uomo non si è mai lasciato andare a dichiarazioni feroci.

Gli amori di Giorgio Manetti

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Manetti ricomincia a frequentare una sua ex fiamma, di nome Caterina. Con lei l’amore e la passione durano fino al 2021, dopodiché l’imprenditore torna single (se si escludono una serie di flirt che gli vengono attribuiti). Sempre nel corso del 2021, Manetti dichiara di provare interesse per Isabella Ricci, un’altra dama del Trono Over, cosa che non viene esattamente apprezzata dalla Galgani.

I rumors davano quasi per certo un ritorno del Gabbiano, ma alla fine tutto si è risolto con un nulla di fatto. Nel 2022, Manetti viene avvistato con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, ma nessuno dei due conferma o smentisce la storia. Per il momento, invece, l’uomo sembra non accompagnato: sarà anche per questo che sta valutando un ritorno a U&D?

L’ipotesi ritorno a U&D

Di certo Manetti non si è mai davvero allontanato dal mondo dello spettacolo: oltre a essere scritto in qualità di attore in diverse agenzie italiane, cerca sempre di presenziare agli eventi più importanti fra vip, celeb, star e starlette. Nel 2017 ha anche pubblicato un libro autobiografico, dal titolo“Il gabbiano e le sue principesse” dove ha trattato ampiamente anche l’argomento Gemma Galgani, svelando alcune verità inedite.

Nel 2019 si è per altro chiusa la sua avventura imprenditoriale con la Giorgio Manetti Lifestyle: lo stesso Manetti ha dichiarato che l’obiettivo di voler creare il proprio brand era, probabilmente, un passo più lungo della gamba considerato che l’obiettivo era soprattutto quello di interagire con clienti internazionali. Insomma, attualmente pare che Manetti sia libero sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale, cosa che gioca molto a favore di un rientro nel programma.

Nel corso di un’intervista a Nuovo Tv Manetti si è proprio detto pronto al rientro. Ha dichiarato, come abbiamo già accennato, di aver perdonato la Dama Torinese per la sua scelta di chiudere le porte a un loro probabile futuro insieme. Manetti ha confessato di pensare spesso al 4 settembre 2015, data della chiusura della loro relazione, e di essere anche in quella fase della vita per cui se la Galgani lo cercasse lui non direbbe di no.

Giorgio Manetti, Gemma Galgani e il programma

La dichiarazione di Manetti sembra arrivare a pennello considerando la brutta rottura con Silvio Venturato, che ha visto l’uomo abbandonare il programma per la “poca intimità” che Gemma sembrava voler vivere con lui. Sempre Nuovo Tv, Il Gabbiano ha dichiarato che la storia con Gemma è stata non solo piacevole, ma anche piena di promesse: secondo l’ex cavaliere, se la Galgani non avesse deciso di chiudere sarebbero potute accadere moltissime cose.

Al contempo, Manetti ha rivelato di essere sicuro che il vero problema di Gemma sia il fatto di non voler abbandonare il programma, a nessun costo. A questo punto è lecito chiedersi se non sia proprio il ritorno del Gabbiano a dare a Gemma quella sicurezza e quell’amore necessari per dire addio, stavolta per davvero, al U&D. Non resta che stare a vedere!