Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gemma Galgani e Silvio Venturato

È un periodo decisamente positivo per Gemma Galgani che, grazie alla conoscenza con il Cavaliere Silvio Venturato, sta vivendo una seconda giovinezza. Nel video dell’esterna andato in onda oggi, nella puntata di Uomini e donne, la coppia ha trascorso qualche ora in intimità e, alla fine, è arrivato anche un romantico ed appassionato bacio in bocca. In studio la Dama e il Cavaliere sembrano innamoratissimi, ma non mancano momenti di tensione tra Gemma e Paola, alla quale viene rivolta una dura accusa.

Gemma e Silvio, galeotta fu l’esterna: il bacio a “Uomini e donne”

Alla fine il fatidico bacio è arrivato. Gemma Galgani, dopo un serrato corteggiamento da parte del Cavaliere Silvio Venturato, ha ceduto al suo fascino e la coppia si è lasciata travolgere da un appassionato bacio in bocca. Le immagini di quel momento sono andate in onda nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, quando la produzione ha trasmesso il video della loro scoppiettante esterna. Una passeggiata serale, un ballo all’aperto sotto le stelle, con in sottofondo la canzone di Vasco Rossi Come nelle favole. E, soprattutto, il fatidico bacio. È sbocciato l’amore nel cuore della Dama torinese?

In studio Gemma Galgani è più sorridente che mai e, all’ingresso di Silvio, i due si riavvicinano scambiandosi un altro bacio, seppur con le mascherine. Il cuore della dama, ormai protagonista da anni nel dating show di Maria De Filippi, è tornato a battere grazie ad un uomo che, sin da subito, si è distinto per eleganza e galanteria. Anche di fronte alla richiesta di un’altra dama, Paola, che avrebbero voluto da lui un ballo in studio in assenza di Gemma.

La Galgani, per questo motivo, ha sollevato la polemica contro la “rivale” accusandola di essere stata scorretta nei suoi confronti: “Inizierei con un grande plauso per il comportamento di Silvio. È stato un bacio passionale, che mi ha coinvolta molto, mentre avrei da ridire fortemente sul comportamento di Paola, che non ha perso occasione di essere scorretta, perché è stata una cosa premeditata”.

Gemma Galgani attacca Paola: “Sei stata molto scorretta”

L’atto d’accusa di Gemma Galgani è veemente e scatena subito le tensioni con Paola a Uomini e donne: “Sei stata molto scorretta. Lui è venuto per me, tu sei andata a chiedergli di ballare. I motivi devono essere tre. Primo perché credi di essere superiore a me. Secondo, non capisco perché, siccome non mi stimi, vai a chiedere di ballare ad una persona che mi stima. Terza cosa, forse perché in questo momento hai bisogno di visibilità e hai bisogno di metterti in mezzo alla situazione”.

La Dama cerca di difendersi, spegnendo sul nascere la polemica e prendendo parola contro Gemma: “Non è la prima volta che invito a ballare un uomo. Non ho visto che tu non c’eri, l’ho visto seduto lì“. Lo scontro si fa sempre più acceso e viene ulteriormente alimentato dall’intervento di Gianni Sperti, che attacca Paola senza mezzi termini: “Paola lo fa sempre con tutti gli uomini che vengono a corteggiare Gemma, perché poi deve discutere, perché ha capito che per discutere con te ha 5 minuti di visibilità“. In studio è bagarre, mentre la vita di Gemma Galgani è tornata a sorriderle grazie ad un possibile, nascente amore.