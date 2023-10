Qualche giorno fa nello studio di Uomini e Donne è scoppiato un bel caos. Il motivo? Maria De Filippi dopo un lungo excursus sulla fine della conoscenza tra la Dama Aurora Tropea e il Cavaliere Marco Attanasio ha deciso di cacciare dal programma proprio quest’ultimo. I toni si sono fatti sempre più accesi nel corso della puntata ma la situazione sembrava essersi “risolta” in questo modo, se non fosse che proprio il Cavaliere, intervistato da Opinionista Social, ha svelato un retroscena clamoroso su Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

“Uomini e Donne”, parla il Cavaliere cacciato da Maria De Filippi

La crociata anti-trash di Pier Silvio Berlusconi ha interessato solo di sfuggita il celebre dating show targato Maria De Filippi. I telespettatori hanno certamente notato uno strano cambio di rotta da parte degli storici opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari, vagamente meno “urlanti” di quanto non ci abbiano abituato in questi vent’anni di programma ma soprattutto improvvisamente pro Gemma Galgani.

Inevitabile comunque che negli Studi Elios di tanto in tanto si consumi il dramma. In particolare nelle scorse puntate l’attenzione si è concentrata sulla vicenda che ha visto protagonisti Aurora Tropea e Marco Attanasio: Dama e Cavaliere si frequentavano ormai dall’inizio di questa edizione ma, nonostante ciò e nonostante l’evidente affetto che li lega, lui ha deciso di chiudere la conoscenza con lei.

Da qui si è scatenato un vero putiferio con un Attanasio visibilmente scosso e alquanto confuso. Stare in uno studio televisivo con le telecamere puntate addosso, mentre Tina Cipollari urla e la De Filippi infine ti caccia non è proprio un’esperienza all’ordine del giorno. Ma il Cavaliere dopo tutto ciò ha deciso di rompere il silenzio, raccontando il suo punto di vista e spiegando per filo e per segno come di lui sia stata data un’immagine distorta. Lui che, a conti fatti, ha pensato di agire solo nell’interesse della Dama: “È davvero una bella persona. Lei mi ha dimostrato tanto, era più avanti di me con i sentimenti. Lei merita tanto, ci vedevamo poco e non è scattata la scintilla per vivere una relazione a distanza. E’ una persona stupenda e sono ancora in ottimi rapporti con lei”, ha spiegato nell’intervista a Opinionista Social.

Il brutto gesto di Tina Cipollari mai andato in onda

Ma c’è di più. Quanto accaduto in quella fatidica puntata di Uomini e Donne avrebbe sfiorato l’aggressione, a detta di Attanasio, qualcosa che il pubblico del dating show non ha mai potuto vedere con i propri occhi per un semplice motivo: non è stato inserito nel montaggio di quei concitati minuti di registrazione.

“Il giorno in cui ho lasciato la trasmissione sono stato attaccato continuamente da Tina – ha spiegato, riferendosi alla storica opinionista -. Io non riuscivo a parlare perché lei mi insultava e così mi sono innervosito. (…) Si è alzata, ha preso la rosa che mi aveva portato Aurora e al primo colpo non ci è riuscita, ma al secondo me l’ha tirata in faccia. Se l’avessi fatto io avrei già duecento denunce, loro giustamente hanno tagliato. (…) Capisco che anche quello è il loro lavoro, metterti un po’ sotto pressione, però è stato un gesto esagerato, si è degenerato un po’”.

A pesare sulla situazione anche la reazione di Maria De Filippi che, prima di cacciarlo dallo studio, “non è intervenuta contro Tina, non le ha detto niente“, come lui stesso ha affermato.