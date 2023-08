“Uomini e Donne”, il destino di Tina Cipollari: “Un caro saluto a Pier Silvio”

Non si placano le voci sul futuro di Tina Cipollari a Uomini e Donne, ma questa volta è stata la stessa opinionista del dating show di Canale 5 a intervenire sulla questione, mettendo fine a ogni pettegolezzo sul suo destino in tv. Lo sfogo su Instagram è arrivato dopo le ennesime illazioni circa la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, questa volta arrivate dall’ex cavaliere Giorgio Manetti.

Tina Cipollari, lo sfogo su Instagram

Da quando si è conclusa la scorsa stagione di Uomini e Donne si sono fatte sempre più insistenti le voci che volevano Tina Cipollari fuori dal programma: in molti infatti hanno ipotizzato che la nuova linea editoriale voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi avrebbe colpito anche il dating show di Maria De Filippi, con un cambiamento radicale anche nel cast.

Alcune indiscrezioni parlavano di una eventuale partecipazione di Tina a Pechino Express, supponendo addirittura il nome di Giulia De Lellis tra i possibili sostituti. Dopo settimane di interrogativi però era stata la stessa opinionista a placare i pettegolezzi: ospite al Pride Village di Padova, aveva spiegato, per la gioia dei fan, che avrebbe continuato a ricoprire il suo ruolo nello show: “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”.

I gossip sul suo conto però non si sono spenti, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’ex cavaliere Giorgio Manetti, convinto che Cipollari sarebbe stata presto cacciata da Pier Silvio Berlusconi. In seguito alle sue illazioni, Tina non si è tirata indietro, e ha detto la sua affidando a Instagram un lungo sfogo.

L’opinionista si è detta “stanca e annoiata” di leggere dappertutto della sua assenza dal programma nella prossima stagione perché “troppo trash“. “Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto“, ha spiegato tra le storie.

E poi ha rincarato la dose, promettendo di essere ancora più agguerrita da settembre: “Vi dirò di più, sono talmente esasperata nel leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio!”.

Le parole di Giorgio Manetti

Lo sfogo di Tina Cipollari è arrivato – e di certo non a caso – dopo le dichiarazioni di Giorgio Manetti, ex cavaliere del programma ed ex (chiacchieratissima) fiamma di Gemma Galgani. L’ex volto di Uomini e Donne si è scagliato proprio contro l’opinionista.

“Se l’indirizzo che Mediaset vuole intraprendere, ovvero lo stop al trash, sono dalla parte di Pier Silvio Berlusconi – ha dichiarato Manetti – non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma”.

E poi ha aggiunto: “Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione, quando Tina Cipollari ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.