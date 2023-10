“Uomini e Donne”, Elio Servo è andato via: “Qui non si trova l’amore”

Fonte: IPA Maria De Filippi

Elio Servo ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Il Cavaliere ha dato l’annuncio, del tutto inaspettato, con un video diffuso sui suoi canali social. L’uomo, che nell’ultimo periodo è stato spesso al centro di numerose liti con l’opinionista Tina Cipollari, non ha esitato ad attaccare il programma di successo di Maria De Filippi rimarcando che in quel contesto non si trova davvero l’amore come in realtà dovrebbe essere.

Perché Elio Servo non c’è più a “Uomini e Donne”: il motivo dell’addio

“Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti”, ha dichiarato Elio Servo in un video diffuso su Instagram e TikTok. Il Cavaliere ha così annunciato a tutti i suoi follower che non tornerà nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, dove era approdato qualche mese fa.

Nel filmato Elio Servo ha inserito diverse foto nei camerini della trasmissione Mediaset e ha utilizzato il brano di Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via. Il 65enne, originario di Napoli e attivo nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale, aveva subito conquistato un ruolo di primo piano a Uomini e Donne per via delle sue liti con l’opinionista Tina Cipollari.

Durante un’accesa discussione la Vamp di Uomini e Donne non aveva esitato a definire Elio Servo “un facocero”. Più volte i due avevano addirittura minacciato azioni legali a vicenda. L’ultimo acceso diverbio c’era stato qualche settimana fa, quando l’ormai ex Cavaliere aveva provato a far pace, senza successo, con Tina Cipollari.

Secondo Elio l’antipatia dell’opinionista stava condizionando le nuove conoscenze con altre donne. Servo era approdato alla corte di Maria De Filippi un anno fa per corteggiare Gemma Galgani. Dopo qualche uscita, però, l’interesse era scemato e il campano aveva puntato senza successo su Paola.

Un’uscita che scatenò parecchie polemiche: Paola Ruocco mangiò a cena del burro, alimento intollerante a Elio. Successivamente in studio Tina e Gemma mangiarono volutamente della ricotta davanti al Cavaliere per indispettirlo, creando così caos e confusione durante la puntata.

Molti follower si sono schierati dalla parte di Elio Servo dopo aver visto il suo video annuncio. “Hai fatto bene non è più la trasmissione di prima… quando prendono di mira una persona non c’è verso che mollino. Uno schifo”, ha scritto qualcuno sui social network. “Mi dispiace ma hai preso una decisione saggia”, ha rimarcato qualcun altro.

“Uomini e Donne”: chi è il Cavaliere Elio Servo

Elio Servo di Uomini e Donne ha 65 anni ed è di Bacoli. Lavora nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale e, come si apprende sul suo profilo Linkedin, è amministratore di un’azienda. È divorziato, ha un figlio e un nipote piccolo. Aveva deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore.

“Cerco la persona che non ho mai trovato, che non mi faccia pensare ai miei traumi”, aveva dichiarato. Il passato dell’uomo è segnato da forti intolleranze verso burro e ricotta nate in seguito a traumi a scuola, come raccontato in tv. “Mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta. Se la vedo ancora oggi sto male. Ho subito violenze”.

Per questo motivo l’uomo non aveva apprezzato il comportamento di Paola Ruocco durante la loro esterna: “Hai ordinato il burro, ho trovato che fosse una mancanza di sensibilità”. Le sue dichiarazioni avevano fatto storcere il naso a Tina Cipollari che lo aveva accusato di essere “un cafone”.