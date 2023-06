U&D, Tina Cipollari non sarà più opinionista: che fine fa

Rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne? Stando ad alcuni gossip che circolano con una certa insistenza in rete Tina Cipollari sarebbe pronta a dire addio al suo storico ruolo di opinionista, accanto all’amico e collega Gianni Sperti. Ruolo che la Vamp ricopre ormai da tempo, più precisamente dal 2008, dopo aver conquistato la padrona di casa Maria De Filippi prima come corteggiatrice e poi come tronista.

“Uomini e Donne”: Tina Cipollari non sarà più opinionista?

Secondo alcune indiscrezioni Tina Cipollari potrebbe lasciare il ruolo di opinionista a Uomini e Donne per diventare una Dama della trasmissione. A quanto pare l’ex concorrente di Pechino Express sarebbe intenzionata a cercare l’amore, dopo aver collezionato negli ultimi anni una serie di fallimenti.

Prima il divorzio dal marito Kikò Nalli, dal quale ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca; poi la rottura con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, che era sul punto di sposare. Subito dopo un’altra breve liaison con un misterioso uomo la cui identità non è mai stata svelata, che però non ha avuto un seguito.

Tina Cipollari ha voglia di innamorarsi di nuovo, di condividere le sue giornate con qualcuno… e quale posto migliore se non U&D per trovare la persona giusta? Anche perché proprio nella trasmissione la Vamp ha conosciuto Kikò: all’epoca lei era già opinionista mentre lui corteggiava l’ex tronista Zahida.

In questo modo, tra l’altro, Tina Cipollari si scontrerebbe ancora di più con Gemma Galgani, la sua storica rivale. Le due potrebbero litigare per lo stesso Cavaliere, creando così dinamiche accattivanti e divertenti, che potrebbero attirare ancora di più l’attenzione del pubblico.

Al momento tale gossip non è stato ancora né confermato né smentito dalla diretta interessata. Quel che è certo è che Tina Cipollari è molto legata a Maria De Filippi e a tutta la redazione di Uomini e Donne. Per questo motivo ha espresso più volte la volontà di non abbandonare il dating show di Canale 5 per nessun altro format.

“Uomini e Donne”: nuova opinionista al posto di Tina Cipollari?

Se Tina Cipollari diventerà una Dama di Uomini e Donne il ruolo di opinionista sarà ricoperto da un’altra persona. Per ora il nome più accreditato sembra essere quello di Giulia De Lellis, influencer e conduttrice la cui carriera è partita alla corte di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Damante.

Da sempre senza peli sulla lingua, l’ex gieffina potrebbe sicuramente fare la differenza. Da non escludere del tutto, inoltre, un ritorno di Karina Cascella, ormai assente dal piccolo schermo da qualche tempo. Dopo la pandemia l’ex vincitrice de La Talpa si è concentrata su altro, aprendo con il compagno Max Colombo un ristorante di specialità argentine a Bergamo.

L’ex opinionista di Uomini e Donne non ha però mai nascosto la voglia di tornare in televisione, sempre nel ruolo di opinionista, magari di qualche reality show come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Di sicuro un ritorno alle origini non dispiacerebbe alla Cascella, che ha mantenuto un buon rapporto con Maria De Filippi e tutti i suoi collaboratori.