Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato, l’amore dopo l’addio a Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari sembra aver chiuso definitivamente la relazione con il suo ex compagno Vincenzo Ferrara: l’opinionista di Uomini e Donne a quanto pare ha ormai archiviato quel capitolo della sua vita, e nel frattempo il suo cuore batterebbe per un altro uomo.

L’annuncio della sua nuova relazione è arrivato durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, proprio nel pieno di una lite con Gemma Galgani.

Tina Cipollari, il nuovo fidanzato

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è lasciata andare a una confessione che ha lasciato tutti sorpresi. Da sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale, l’opinionista, rispondendo a Gemma, ha svelato di avere una nuova relazione.

“Non mi sembra che tu stia attraversando un momento molto facile quindi potresti essere un po’ più comprensiva”, sono state le parole dette da Gemma che hanno scatenato la reazione di Tina. “La mia vita sentimentale va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata. Ti faccio presente che la relazione con l’uomo a cui ti riferisci è finita da parecchio tempo e, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, ha risposto Tina alla dama.

La Cipollari non ha ancora svelato l’identità della sua nuova fiamma, ma ha fatto a Maria De Filippi una richiesta ben precisa: “Se me lo permetterai, vorrei presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”, ha affermato.

Tina Cipollari, la relazione con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari aveva ritrovato il sorriso con Vincenzo Ferrara dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, al quale è stata legata per oltre dieci anni. Dalla loro unione sono nati tre figli – Mattias, Gianluca e Francesco – e i due, nonostante le rispettive relazioni, sono rimasti in ottimi rapporti e molto uniti per il bene dei figli.

L’opinionista è sempre stata molto restia a condividere dettagli sulla sua vita privata, e anche quando ha conosciuto il ristoratore Vincenzo Ferrara ha cercato di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Dopo qualche mese di frequentazione la Cipollari aveva svelato di aver trovato la felicità accanto all’uomo, ma le voci di crisi si alternavano a quelle di un imminente matrimonio. Adesso però la storia con Ferrara è ufficialmente arrivata al capolinea e ha fatto spazio a un nuovo amore nella vita di Tina.