Qualcosa sta cambiando nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi sembra stia lavorando a una vera e propria rivoluzione. Basti pensare al grande ritorno di Ida Platano, che si è accomodata sul Trono Over. Una mossa che ha di certo spiazzata ma, al tempo stesso, funzionato alla grande. Non sarebbe però l’unico colpo di teatro della celebre conduttrice: Gianni Sperti e Tina Cipollari presto tronisti.

Gianni e Tina sul trono

Dopo anni trascorsi a commentare le scelte sentimentali degli altri, Gianni Sperti e Tina Cipollari sembrano destinati a ritrovarsi sul trono, mettendosi a nudo per quanto concerne la propria vita sentimentale. Di loro si era già parlato negli ultimi mesi, con qualcuno che ipotizzava anche un possibile addio.

Nulla di più distante dalla realtà, sembra. Qualcosa però deve cambiare e la rivoluzione potrebbe partire proprio dai due opinionisti. A riportarlo è Nuovo, settimanale di Riccardo Signoretti. Sulle sue pagine si legge: “Maria ha dei progetti per i suoi due opinionisti. Cambiamenti a Uomini e Donne. Da opinionisti a tronisti, Maria si impegna a trovare l’amore a Gianni e Tina”.

Di certo tutto ciò avrebbe un impatto clamoroso e potrebbe portare a un nuovo interesse da parte del pubblico. Si darebbe con Gianni e Tina l’idea di volersi allontanare dai percorsi finti e già scritti, considerando come i due non vadano di certo alla ricerca di una carriera nel mondo dello spettacolo. Qualora tutto ciò dovesse accadere, però, resterebbero ben due posti vacanti sul fronte opinionisti. E se uno dei due venisse occupato da Gemma Galgani?

Dall’addio al nuovo ruolo

Come detto, si è a lungo parlato di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sembrava ormai quasi scontato il loro allontanamento da Uomini e Donne. Per alcuni erano rientrati nella “lista nera” di Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a ripulire i tre canali cardine della sua rete.

Al ritorno del dating show, però, hanno ripreso saldamente il loro posto, con Sperti che aveva deciso di concedere un’intervista a Novella 2000, nel corso della quale aveva commentato anche tutto questo. Paventando l’ipotesi di un addio ipotetico, spiegava: “Ovviamente mi dispiacerebbe, anche perché mi trovo benissimo con tutti. Me ne farei però una ragione. In passato una persona molto importante del mondo dello spettacolo mi disse ‘Gianni, ricordati sempre che siamo tutti utili, nessuno indispensabile’. Accetto così tutto ciò che il futuro mi porterà”.

I fan, stando ai commenti sui social, sarebbero decisamente interessati a vederli sul trono. I motivi sono principalmente due. Da una parte c’è chi desidera per loro il grande amore, speranzosi inoltre che i due conservino lo stesso ardore. Dall’altra, invece, ci sono i loro detrattori. In questo caso la speranza è quella di vederli crollare, vittime di quegli stessi meccanismi criticati in altri.

Come detto, però, resterebbero ben due posti vacanti in questo scenario. Si esclude il ritorno di Karina Cascella, che renderebbe Uomini e Donne davvero amarcord. Potrebbe però tornare Lorenzo Ricciardi come opinionista, considerando come sia ancora uno dei tronisti più amati. L’idea Gemma Galgani, però, sarebbe da considerare, invertendo le parti con Tina.