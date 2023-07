Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori dal cast? Lei risponde

Fonte: IPA “Uomini e Donne” si ferma: che succede allo show di Maria De Filippi

Ironica e senza peli sulla lingua, Tina Cipollari è senza alcun dubbio una delle protagoniste più amate di ‘Uomini e Donne‘. L’opinionista, che affianca Maria De Filippi nello show da molti anni, ha regalato al pubblico siparietti indimenticabili, come i battibecchi con la dama del parterre over Pinuccia o gli scherzi ai danni di Gemma Galgani. Tuttavia, nonostante l’indiscusso affetto dimostrato dal pubblico nei suoi confronti, la presenza di Tina Cipollari per la prossima edizione del dating show di Canale 5 non era stata ancora confermata: dopo ipotesi di addio o di un cambio di ruolo, è intervenuta la diretta interessata, che ha finalmente svelato se dal prossimo settembre sarà ancora nel cast di ‘Uomini e Donne’.

Tina Cipollari tornerà ad ‘Uomini e donne’?

Da quando l’ultima edizione di ‘Uomini e Donne’ ha chiuso i battenti lo scorso maggio, in molti si sono chiesti se ci sarebbero stati cambiamenti nel cast del dating show di Maria De Filippi. In particolare, i dubbi dei fan si sono concentrati su una delle protagoniste più amate: Tina Cipollari. Si è parlato negli ultimi mesi di un addio dell’opinionista al programma, o almeno di un suo cambio di ruolo, ma si è sempre trattato solo ed unicamente di supposizioni, alle quali non è stato possibile dare una risposta certa.

Fonte: Video Mediaset

Dopo mesi di interrogativi, è finalmente intervenuta la diretta interessata a svelare l’arcano: ospite al Pride Village di Padova, Tina ha finalmente svelato se il prossimo autunno la vedremo ancora a ‘Uomini e Donne’. La risposta, con grande gioia dei fan, è stata affermativa: “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora” ha spiegato la Vamp. Insomma, dal prossimo 11 settembre potrebbero tornare anche i divertenti battibecchi con Gemma Galgani, cha da anni caratterizzano lo show.

La nuova edizione dello show

Tassello dopo tassello si va quindi componendo il puzzle della prossima edizione di ‘Uomini e Donne’. Solo qualche giorno fa si era parlato dell’introduzione di una nuova rubrica all’interno dello show, e nelle ultime ore è arrivata la conferma della presenza di Tina Cipollari accanto alla conduzione di Maria De Filippi. Non è chiaro al momento se torneranno anche gli altri due opinionisti Gianni Sperti e Tinì Cansino, così come ci si chiede se anche dame e cavalieri Over torneranno a sedere in studio oppure la padrona di casa deciderà di rinfrescare il parterre.

La curiosità maggiore, ovviamente, riguarda i tronisti. Gli ultimi nomi non si sono infatti rivelati particolarmente convincenti: le scelte di Luca Daffré e Nicole Santinelli non hanno regalato al pubblico storie d’amore da favola, e anche Federico Nicotera e Carola Carpinelli si sono detti addio dopo pochi mesi di relazione. Per tornare ai fasti delle edizioni storiche con Giulia De Lellis e Beatrice Valli, in molti si augurano di poter trovare sul trono persone lontane dal mondo dei social e dello spettacolo intenzionate a cercare l’amore e non il successo o la fama.Una scommessa che potrebbe rivelarsi vincente, tentatori di ‘Temptation Island’ permettendo.