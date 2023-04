“Uomini e Donne” si ferma: che succede allo show di Maria De Filippi

Cambio di programmazione per Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi si ferma per qualche giorno, lasciando il posto a uno speciale proposto proprio dalla regina di Canale 5. Il pubblico dovrà, dunque, attendere per vedere cosa accadrà nelle nuove registrazioni del programma mentre le ultime anticipazioni lasciano presagire che l’atmosfera resterà accesa e pungente negli studi Elios.

“Uomini e Donne” si ferma, quando torna il dating show

Uomini e Donne va in onda ininterrottamente da oltre 20 anni e non ha perso neanche un briciolo del suo appeal nei confronti del pubblico. In questi giorni è previsto un cambio di programmazione per il popolare dating show, ma niente paura: Maria De Filippi si prende soltanto una piccola pausa dal regolare palinsesto, lasciando spazio a una proposta alternativa in vista del lungo ponte del 25 aprile.

Come riportato da Blasting News, in questi giorni saltano le registrazioni delle nuove puntate, che in genere avvengono proprio a ridosso del weekend, dando al nutrito cast di Dame e Cavalieri, Tronisti e agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari un po’ di meritato riposo.

“Tramite il suo profilo Instagram – si legge sul sito – il blogger Pugnaloni fa sapere che da venerdì 21 aprile il dating show andrà in pausa e ancora non si conoscono i giorni in cui si svolgeranno le nuove riprese. Dopodomani il programma lascerà il posto ad uno speciale di Amici, mentre lunedì e martedì probabilmente sarà sostituito da una soap opera o da un film”. Uomini e Donne dovrebbe tornare, dunque, il 26 aprile con il consueto appuntamento pomeridiano in onda su Canale 5.

Anticipazioni “Uomini e Donne”, nuovo corteggiatore per Gemma

Prima del ponte del 25 aprile, però, c’è ancora spazio per ben due nuove puntate di Uomini e Donne. Tra il 19 e il 20 aprile, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle.

Sono stati giorni carichi di tensione negli Studi Elios, con accesissimi litigi che hanno coinvolto praticamente chiunque, dai tronisti al parterre over, fino agli opinionisti. Tra la tronista Nicole Santinelli, arrivata dopo la scelta di Lavinia Mauro, e la storica Dama Roberta Di Padua non scorre affatto buon sangue e sembra proprio che gli animi non riusciranno a placarsi neanche nelle prossime puntate.

Intanto gli scontri che hanno visto protagonista l’opinionista Gianni Sperti – che in occasione del suo 50esimo compleanno ha confessato problemi e difficoltà finora taciuti -, non accennano a spegnersi. L’ultimo contro Paola Ruocco, Dama che più volte è stata al centro della polemica, non ha fatto altro che ribadire la palese antipatia tra i due.

Proprio alla Dama si riferiscono alcune anticipazioni piuttosto succose. Il Cavaliere Elio, già uscito con Gemma Galgani, le darà buca ad un appuntamento e lei non la prenderà affatto bene. Neanche a dirlo, questa querelle diventerà il pretesto per l’ennesimo scontro con la Dama torinese, da oltre 11 anni nel dating show alla ricerca del grande amore. Poco male per Gemma, che di recente ha anche detto addio a Silvio dopo qualche mese di frequentazione: a quanto pare un nuovo Cavaliere approderà a Uomini e Donne proprio per conoscerla e, alla fine, deciderà di accettare il suo corteggiamento.