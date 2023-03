“Uomini e Donne”, Maria De Filippi dice basta a Gemma e Silvio: “Hai detto cose irripetibili”

Tra Silvio e Gemma a Uomini e Donne Trono Over è ufficialmente finita. Non ci saranno nuovi capitoli e le ultime parole tra i due non sono di certo state delle più carine. Alla base di tutto vi sarebbe la grande rilevanza che il cavaliere dà alla sfera sessuale.

Dinanzi alla fisicità del corteggiatore, la dama ha fatto più di un passo indietro, ma ciò ha portato a rivelare dettagli riservati, così come a uno scontro con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Come spesso accade, a porre l’ultima parola è stata Maria De Filippi, che è intervenuta per chiudere la vicenda una volta per tutte, imponendo anche un divieto assoluto.

Uomini e Donne, l’addio tra Gemma e Silvio

Sono state trasmesse le immagini del confronto privato tra la dama Gemma Galgani a il cavaliere Silvio. A Uomini e Donne Trono Over l’uomo ha dapprima sottolineato di non aver più nulla da dire, lamentando le mancate attenzioni della donna: “Neanche un bacio. Non te ne frega nulla di me”.

I due si sono poi rivisti in studio, dove la situazione è rapidamente degenerata. Nella prima parte Silvio ha ricordato tutto il suo corteggiamento, sottolineando d’aver chiarito fin da subito d’essere giunto nel programma di Maria De Filippi unicamente per lei: “Io dopo di te vado a casa, serenamente”.

Lei ha però criticato alcune espressioni di lui ritenute volgari. Di fatto un approccio ben più fisico di quanto gradisce. La dama fa costante riferimento a cose dette che non intende ripetere, in riferimento all’ultima serata trascorsa insieme: “Hai detto cose irripetibili, pesanti, che non potrei neanche dire a un’amica”.

Accuse negate prontamente da Silvio, mentre la dama ribadisce di non voler “passare da pazza”, sottolineando come la redazione sappia tutto, anche se Maria De Filippi ha negato d’esserne a conoscenza. Alla fine è proprio la padrona di casa a interrompere, ponendo fine alla curiosità dei due opinionisti.

Uomini e Donne, Tina attacca Gemma

Il rapporto tra Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani non è mai stato dei migliori a Uomini e Donne, e la questione Silvio non ha di certo migliorato la situazione. I due opinionisti si sono detti estremamente stupiti dall’atteggiamento della dama, che hanno trovato un po’ ipocrita.

Per Tina Cipollari, infatti, Gemma non è il tipo di persona a farsi scrupoli nel parlare apertamente di sesso. Ha addirittura fatto preparare un filmato che raccoglie certi momenti. Gianni ha invece reputato falso ribadire d’essere stata sconvolta da certe affermazioni di Silvio, salvo poi non chiudere la loro frequentazione e di fatto attendere lo facesse lui.

Alla fine Maria De Filippi ha scoperto quanto accaduto effettivamente, tramite la produzione, ma ha negato categoricamente la divulgazione di questa vicenda, considerando la mancata volontà dei due diretti interessati: “Quello che magari alle orecchie di altre signore non è particolarmente inopportuno, alle sue lo è”.

Ciò che è parso di capire, nel corso del confronto tra i due, è che sia stato fatto riferimento a delle chat social di Silvio, che avrebbe ricevuto in passato messaggi e filmati da altre donne. Viene da pensare che vi siano stati suggerimenti spinti a partire da questa base, ma nessuno può dirlo. Ciò che è certo è che la veterana dama è ancora single.