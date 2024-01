Secondo un'indiscrezione Maria De Filippi avrebbe un piano ben preciso per la sempiterna Gemma Galgani che prevederebbe addirittura un Trono tutto per lei

Gemma Galgani continua a essere una delle protagoniste di Uomini e Donne, ma ultimamente sembra che per lei non vi sia il medesimo spazio concessole finora dalla padrona di casa. Complice l’ultima “strigliata” ricevuta negli studi Elios, in molti hanno ipotizzato che pian piano Maria De Filippi la stesse accantonando fino al definitivo ritiro dalle scene. Eppure dalle pagine di Novella 2000 arriva un’indiscrezione che racconta esattamente il contrario: per la Dama torinese potrebbe esserci presto una vera e propria svolta.

Gemma Galgani sul Trono Over di Uomini e Donne

“Dopo Ida Platano anche la sua storica amica Gemma potrebbe intraprendere lo stesso percorso – si legge su Novella 2000 -. La Galgani ultimamente non è più al centro dello studio per raccontare le sue conoscenze. Di lei fanno notizia solo le sfilate, ma di storie d’amore purtroppo nemmeno l’ombra. Negli ultimi mesi è rimasta anche molto delusa da alcuni uomini che stava conoscendo. E quindi si pensa a una vera e propria svolta“.

“I ben informati dicono che in questo modo Maria De Filippi possa finalmente trovare per Gemma Galgani il grande amore – prosegue l’indiscrezione -. Uscendo con più uomini contemporaneamente e vivendo la conoscenza come quella tipica del Trono Classico, magari potrà riuscire a trovare il grande amore che ormai attende da oltre 10 anni. Come la prenderà Tina Cipollari ritrovandosela praticamente seduta accanto?”.

E sì che sarebbe una bella svolta, non solo per Gemma Galgani ma anche per il pubblico del dating show di Maria De Filippi che proprio negli ultimi mesi ha vissuto un cambiamento che potremmo definire epocale. Il Trono di Ida Platano, infatti, è stato una vera novità considerato che finora, in tutte le edizioni del programma, a sedervi erano stati giovanissimi pronti a trovare l’amore. A destare scalpore, poi, non è stata soltanto la decisione di creare un Trono Over quindi destinato a una donna o un uomo di una certa età, ma anche la scelta di un volto ben noto tra le file del parterre che appena un anno prima aveva lasciato Uomini e Donne con il Cavaliere Alessandro Vicinanza. Insomma, pare proprio che vi sia aria di cambiamento negli studi Elios ma resta tutto da confermare.

Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate

Dopo la consueta pausa natalizia, Uomini e Donne si prepara a tornare in onda lunedì 8 gennaio come sempre alle 14.45 su Canale 5. Come sanno bene i telespettatori, le puntate vengono registrate con un certo anticipo e poi divise nel corso della settimana in puntate da poco più di un’ora, perciò non è strano che circolino anticipazioni piuttosto succose su quanto vedremo in onda.

Una delle certezze è l’addio di Roberta Di Padua, altra storica Dama del dating show, dopo la breve e fallimentare frequentazione con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano ormai nuova tronista. Resta top secret, almeno per il momento, tutto il resto ma si vocifera già che uno dei giovani tronisti, Cristian Forti, sia a un passo dalla fatidica scelta dopo un lungo e turbolento trono che lo ha visto protagonista insieme alle corteggiatrici Virginia e Valentina.