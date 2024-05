Uomini e Donne, top e flop dell’edizione più criticata di sempre

Volge al termine questa edizione di Uomini e Donne che per molti mesi, come da calendario, ha tenuto incollati al piccolo schermo tanti telespettatori. Non sono mancate le critiche, come sempre. Il dating show di Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere divisivo ma al tempo stesso ha saputo appassionare, sia positivamente che negativamente, il pubblico pronto a commentare in diretta sui social quanto accaduto nel corso delle varie puntate.

Le novità sono state poche a dispetto dei soliti volti noti e di dinamiche che spesso e volentieri non sono piaciute. Che il “trash” stia perdendo smalto? Tutt’altro. Come diceva qualcuno, “nel bene o nel male, purché se ne parli”.

Il Trono “soft” dei giovani Cristian e Brando: TOP

Forse definirlo “deludente” potrebbe sembrare un po’ eccessivo, ma chi ha seguito Uomini e Donne sin dall’epoca d’oro delle maxi litigate in pieno centro studio forse può capire. Il Trono dei giovani è sempre stato un fiore all’occhiello del dating show di Maria De Filippi, una parte importante del programma che ha dato vita a personaggi rimasti nel cuore dei fan (pensiamo ai tempi di Giulia De Lellis e Andrea Damante, tanto per citarne due).

Le scelte ultime della produzione hanno cercato di ridimensionare certi comportamenti, evitando sceneggiate (per quanto possibile), come da nuove linee guida. Scelte del tutto comprensibili: vedere sul Trono dei ragazzi puliti come Cristian Forti e Brando Ephrikian che, tra l’altro, sono riusciti a trovare l’amore è piaciuto al pubblico. È innegabile che sia mancato un po’ di brio, nonostante alcuni momenti di “tensione”, ma a smuovere gli animi ci ha pensato l’ultimo arrivato Daniele Paudice.

Menzione a parte per Manuela Carriero che forse qualcuno fatica anche a ricordare sul Trono. Per lei non vi è stata alcuna scelta, solo qualche settimana di corteggiamento da parte di due baldi giovani che sembravano interessati a tutto fuorché al suo cuore.

Le ombre sul Trono di Daniele Paudice: FLOP

L’ultimo arrivato a Uomini e Donne è stato Daniele Paudice, il modello napoletano trapiantato negli USA tornato in patria con l’intento di trovare l’amore. Un ragazzo certamente complicato, dal carattere spesso pungente, come se fosse ricoperto da una corazza fatta di un misto di insicurezza e arroganza. È proprio questo uno dei punti su cui il pubblico è stato quasi unanime: è molto sottile la linea che divide schiettezza e maleducazione.

Daniele ha fatto la sua scelta dopo mesi trascorsi con le corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato, decidendo di continuare la conoscenza con la prima, già mamma di un bimbo. Simpatie o antipatie a parte, nel corso delle settimane del suo Trono è emerso che non fosse proprio estraneo al mondo della TV (si dice sia amico di Stefano De Martino, niente meno) ma soprattutto che il tronista e la sua scelta si conoscessero in realtà già prima del dating show. Insomma, non proprio il massimo.

Ida Platano tronista e Mario Cusitore: FLOP

Dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è stata invitata a tornare a Uomini e Donne nelle inedite vesti di Tronista. Archiviata la storia con l’ex – anche lui tornato negli studi Elios per trovare l’amore nel parterre maschile, uscendone poi vittorioso con Roberta Di Padua, altro volto noto del programma -, la parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia è stata protagonista di un Trono che forse come pochi ha fatto discutere.

Merito (o colpa, a seconda) suo, ma soprattutto di uno dei corteggiatori scesi in campo per lei: Mario Cusitore. Voce di Radio Kiss Kiss, il corteggiatore napoletano ha vissuto un’altalena di alti e bassi – o meglio, di bassi – con la bella Ida, in un tira e molla che a molti ha dato tutta l’aria di essere la tattica di un manipolatore disinteressato ai sentimenti, piuttosto alle luci rosse delle telecamere. Alla fine la Platano ha lasciato il suo Trono con un pugno di mosche in mano, cacciando entrambi i suoi corteggiatori: da una parte Pierpaolo Siano si è stufato di vederla rincorrere il rivale nonostante il trattamento affatto dolce spesso riservatole, dall’altra Cusitore è stato il re delle segnalazioni. Con tanto di notte trascorsa in B&B con una sconosciuta, che poi si è rivelata essere già stata a Uomini e Donne.

Un gran caos per nulla. Sembra che Ida Platano continui a rincorrere amori impossibili, nonostante spesso l’evidenza sia talmente lampante da rendere incomprensibili i suoi comportamenti. Chissà, magari il prossimo anno sarà più fortunata (in molti pensano che tornerà in studio, chissà).

Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: TOP e FLOP

A dividere il pubblico ci hanno pensato ancora una volta gli storici opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Spesso i loro toni sono stati un po’ sopra le righe, non hanno risparmiato duri attacchi – a detta di molti immotivati – contro alcune Dame del parterre Over ma dobbiamo ammettere che se non ci fossero Uomini e Donne sarebbe una noia totale. Possono piacere oppure no, ma la loro assenza nel dating show di Maria De Filippi si sentirebbe, eccome.

Le Dame e i Cavalieri Over: FLOP

Se sulle scelte dei Tronisti il pubblico ha avuto da ridire, su quelle di Dame e Cavalieri del parterre Over potremmo aprire una gigantesca parentesi. Si narra che uomini e donne “di una certa età” facciano richiesta di partecipazione a Uomini e Donne per trovare un compagno o una compagna con cui condividere la propria vita. Si narra, appunto.

Al centro studio si è visto veramente di tutto: litigi, triangoli, quadrilateri, uomini indecisi, donne gelose, momenti di stizza e chi più ne ha più ne metta. Tutto regolare, certamente. Se non fosse che a lungo andare tutto questo spreco di tempo ed energie e questo avvicendarsi di siparietti affatto edificanti ha restituito un ritratto decisamente triste di una generazione di uomini e di donne che hanno dimostrato di essere indecisi e profondamente immaturi.

Un esempio su tutti? Ernesto Russo è stato cacciato dal programma dopo una segnalazione che lo voleva in dolce compagnia, da lui prontamente smentita, salvo poi ammettere candidamente “se non sono innamorato, tradisco” e aggiungendo di aver continuato a frequentare donne al di fuori del parterre. Resta un mistero cosa sia andato a fare a Uomini e Donne.

Le ramanzine di Maria De Filippi: TOP

Anche per la padrona di casa non sono mancate le critiche da parte del pubblico specialmente quando, a detta di alcuni commentatori social, avrebbe mostrato poca imparzialità di fronte a comportamenti ingiustificabili. Su tutti quelli di Mario Cusitore, che sulla De Filippi è sembrato avesse un particolare ascendente.

L’unica certezza è che senza Maria De Filippi non esisterebbe Uomini e Donne, alcuni direbbero “per fortuna” ma gli ascolti dicono tutt’altro. La conduttrice non risparmia ramanzine e strigliate a chiunque attraversi lo studio del dating show e in questa edizione, in particolare, le è capitato spesso di perdere la sua proverbiale pazienza. Che sia stato un segno di “insofferenza”? La verità è che certe persone farebbero perdere la pazienza a un santo. Anche a “santa” Maria.