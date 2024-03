Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo di un nuovo tronista. Dopo le esperienze di Ida Platano e dell’ultimo “giovane” rimasto, Brando, che a detta del pubblico sembrano tutto fuorché concludenti (e anche fin troppo prolisse), Maria De Filippi ha scelto a sorpresa un nuovo giovane cavaliere pronto a trovare la sua dama tra quelle che decideranno di corteggiarlo. Daniele viene da Napoli, ha un cane che si chiama Diego (come Maradona) e ha vissuto a New York, ma c’è di più nel suo video di presentazione.

Chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Colori mediterranei, tanti tatuaggi e lo sguardo di chi, nonostante abbia soltanto 33 anni, ha certamente vissuto già tanto. Daniele è originario di Napoli ma negli ultimi anni è stato parecchio lontano da casa, come lui stesso spiega nel video di presentazione: “Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni”. Al momento non sappiamo altro, ma di certo sarà lui stesso a dare qualche informazione in più nel corso delle puntate di Uomini e Donne.

Le origini napoletane e l’amore per la famiglia

“Amo la mia città. Puoi stare anche dall’altra parte del mondo, ma Napoli è Napoli” ha ammesso nel video di presentazione. Daniele è nato e cresciuto nel capoluogo campano, in un “quartiere molto difficile” come lui stesso lo ha definito. “Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, poi però ho scelto la strada più difficile, quella di andare via e lasciare a Napoli”.

A malincuore ha viaggiato oltreoceano, lasciandosi tutto alle spalle. Anche la famiglia che non ha mai smesso di essere al centro dei suoi pensieri e dei suoi obiettivi, oltre naturalmente alla realizzazione personale. “La mia è una famiglia molto umile – racconta -. Mia mamma e mio papà hanno sempre pagato l’affitto durante tutta la loro vita. Mi sono posto un obiettivo, uno dei tanti, che era quello di comprare una casa e finalmente ci sono riuscito”.

Tutto per quei genitori che hanno sempre fatto dei sacrifici per lui, che “nel loro piccolo non mi hanno fatto mai mancare niente” ha spiegato. “Devo tanto a loro, devo tutto a loro. Quando sono andato via da Napoli ho veramente fatto dei sacrifici assurdi. Sono partito con forse pochi soldi in tasca ma con tanta forza, tanta voglia di fare”, e alla fine ce l’ha fatta tornando a casa e diventando l’orgoglio di mamma e papà.

Daniele pronto a innamorarsi

Uomini e Donne è uno spazio in cui raccontarsi ma, ovviamente, lo scopo principale del trono è trovare una compagna. “La donna della sua vita”, come apparirà nello schermo in studio. “Sono single da tanto tempo, adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi” ha ammesso Daniele, consapevole di essere un ragazzo la cui apparenza potrebbe ingannare.

“All’apparenza sono una persona dura e inc****ta. All’apparenza. Però le persone, se sapranno guardare dentro di me, vedranno che sono una persona profonda, dolce e sensibile – dice nel video -. Non ho mezze misure. Se una ragazza non mi piace, sicuramente, lo capirà. Sbatto in faccia la verità. Adesso, purtroppo, il mondo è diventato un po’ tutto veloce coi social, però vorrei condividere delle cose importanti, non condividere le foto su Instagram”. Che Maria De Filippi abbia puntato su un cavallo vincente?