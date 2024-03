Fonte: Getty Images Maria De Filippi

I protagonisti di Uomini e donne s’incontrano nello studio televisivo per conoscersi e creare delle nuove relazioni amorose. Da diversi anni il famoso dating show di Canale 5 presenta al pubblico due diverse formule di corteggiamento, quella classica e quella over. La prima delle due versioni prevede la presenza di alcuni tronisti che accettano la corte di diversi corteggiatori portandoli in esterna. Tra questi spasimanti il protagonista del dating show, poi, sceglie la persona con cui vuole lasciare Uomini e donne e costruire una nuova storia d’amore.

Il momento in cui il tronista comunica la sua decisione e lascia il programma televisivo è il più emozionate per i telespettatori e segue un preciso rituale. Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, nella registrazione del 12 marzo 2024 del dating show, Brando Ephrikian ha effettuato la sua scelta, stupendo molti telespettatori.

Anticipazioni di Uomini e donne, la scelta di Brando Ephrikian

La produzione di Uomini e donne ha scelto per la prima parte della stagione 2023/2023 tre diversi tronisti. Brando Ephrikian e Cristian Forti sono stati selezionati fin da settembre per prendere posto sul trono del programma televisivo. Per le donne, invece, la redazione del programma televisivo ha scelto, in prima battuta Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island e, in seguito al suo ritiro, Ida Platano, amata dama della formula over del dating show.

Cristian Forti ha già effettuato la sua scelta definitiva lo scorso gennaio, mentre Brando Ephrikian ha tardato a lasciare la trasmissione televisiva perché si è sempre dichiarato indeciso e senza una preferenza spiccata tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, le due corteggiatrici con cui ha portato avanti per mesi una frequentazione. Ma, adesso, il tronista ha sciolto le riserve e ha scelto una delle due ragazze.

Infatti, secondo le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne del 12 marzo 2024, Brando Ephrikian ha effettuato la sua scelta, il tronista ha preferito lasciare il programma televisivo con Raffella Scuotto. La corteggiatrice ha risposto positivamente alla decisione del ragazzo e i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato sotto una cascata di petali rossi.

Anticipazioni di Uomini e donne, la reazione di Beatriz D’Orsi

Dopo sei mesi di permanenza a Uomini e donne, Brando Ephrikian ha lasciato il programma televisivo con Raffaella Scuotto. La scelta del tronista, quindi, ha finalmente avuto luogo nel corso dell’ultima registrazione del dating show, dopo che nella settimana precedente il ragazzo aveva interrotto al procedura della scelta proprio all’ultimo momento.

Brando Ephrikian, allora, si era detto ancora indeciso sui suoi sentimenti ma, adesso, ha deciso di dichiarare apertamente la sua preferenza. Quando il tronista ha comunicato la sua decisione a Beatriz D’Orsi, la ragazza è scoppiata a piangere per la delusione. In seguito, però, la corteggiatrice ha deciso di tributare delle belle parole al tronista, augurandogli il meglio per il suo futuro, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni. La scelta di Brando Ephrikian non ha sorpreso, solo, Beatriz D’Orsi perché, secondo le anticipazioni, anche il pubblico e gli altri personaggi del dating show, presenti in studio, si aspettavano che la preferenza del tronista fosse un’altra.