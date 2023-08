“Sospese le registrazioni di ‘Uomini e Donne'”: la verità su Maria De Filippi

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata. O, perlomeno, sono cominciate le registrazioni del programma che offrono le prime anticipazioni su quello che vedremo da settembre. Alla guida ritroviamo Maria De Filippi, punto fermo del dating show, che è già tornata in studio per iniziare a confezionare le puntate di uno dei suoi programmi di punta. Pare che però la conduttrice si sia dovuta assentare, motivo per cui le registrazioni sarebbero state sospese.

Uomini e Donne sospeso, cosa succede a Maria De Filippi

L’indiscrezione era arrivata da Lorenzo Pugnaloni, che è solito dare le prime anticipazioni sul programma, che per primo aveva parlato dei presunti problemi personali di Maria De Filippi che l’avrebbero costretta a mancare alle registrazioni. Voci poi smentite proprio da lui, che ha specificato di essere stato male informato e che non ci sarebbe stata nessuna interruzione nel normale corso del programma.

Maria De Filippi non è infatti mai mancata, se facciamo eccezione per la settimana di stop che è seguita alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Anche in quell’occasione, era tornata a lavorare praticamente subito. Per una settimana intera, però, le registrazioni erano state sospese. Non è però questo il caso: non esistono problemi personali che le abbiano impedito di prendere parte al programma, che riprende da settembre nella sua consueta collocazione.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne

Le anticipazioni sul programma forniscono anche i nomi dei primi tronisti scelti per la nuova stagione. Una di queste è Manuela Carriero, vecchia conoscenza della produzione di Fascino poiché già concorrente di Temptation Island, alla quale si aggiungono i nomi di Brando e di Cristian. All’epoca della sua partecipazione, si era fidanzata con uno dei tentatori – Luciano Punzo – poi scelto come concorrente del GF Vip.

Lui, peraltro, si è già sbilanciato in merito: “Sono contento per lei, le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare tutto ciò che lei desidera”, ha detto lui, mentre lei si è espressa nel suo video di presentazione: “Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, mi sono trasferita a Roma”.

Per quanto riguarda Brando, invece, sarebbe già finito nell’occhio del ciclone. Il futuro tronista sarebbe infatti già fidanzato e, addirittura, conviverebbe con una ragazza. L’indiscrezione è partita da Deianira Marzano e, da qui, è arrivato anche il nome della presunta compagna di Brando – Alice Salvadori – che ha smentito tutto: “Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia. Niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”.

Le segnalazioni sul conto di Brando si fermano qui e sarà quindi interessante vedere il suo percorso all’interno del programma. Le segnalazioni, qualora la prima si rivelasse veritiera, non tarderanno ad arrivare. Di certo, Maria De Filippi rimane saldamente al suo posto e le registrazioni continuano per garantire l’avvio del programma. La conduttrice torna anche con Amici, per il quale ha già scelto i Prof, e come giurata a Tu Sì Que Vales.